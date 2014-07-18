İsrail Gazze'ye kara operasyonunu genişletmeye hazırlanıyor

İsrail'in Gazze'ye dün gece başlattığı kara harekâtı sürüyor. İsrail operasyonu 11'inci gününe girerken, Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 268'e ulaştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, operasyonu ciddi şekilde genişletmeye hazırlandıklarını söyledi. Bu açıklamayla operasyonun daha uzun günler süreceği ve can kaybında ciddi bir artış yaşanacağı endişesi yayıldı.

İsrail ordusu, üç Yahudi gencin Batı Şeria’da ölü bulunmasının ardından başlattığı Koruyucu Hat operasyonunun 10’uncu gününde dün Gazze’ye girdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada kara harekâtının amacının, Gazze ile İsrail ve Mısır arasındaki yeraltı tünellerini yıkmak ve Hamas'ın "terör altyapısına" büyük bir darbe indirilmek olduğu belirtildi.

İsrail hükümeti, 18 bin yedek askerin daha göreve çağrılmasını onayladı. Bununla birlikte 8 Temmuz'dan bu yana İsrail ordusuna çağrılan yedek asker sayısı 65 bine çıktı. "Operasyonun genişletilebileceğini" söyleyen İsrail Ordu Sözcüsü Moti Almoz, Gazzelilere operasyonun sürdüğü bölgeleri terk etmeleri uyarısında bulundu.