Merkel: Biz kendini savunma hakkı olan İsrail'in yanındayız

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İsrail’in kendini savunma hakkı olduğunu ancak orantılı davranılması gerektiğini söyledi.

Uluslararası toplumun gözü son haftalarda yeniden Ortadoğu'ya çevrilmiş durumda. Özellikle perşembe akşamı başlayan kara operasyonu sonrası dünya liderleri birbiri ardına açıklama yapmaya başladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yaptığı açıklamada, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu kaydetti. Bu konuda Almanya'nın İsrail'in yanında olduğunu belirten Merkel, “Tabii ki bu orantılı bir şekilde yapılmalıdır“ dedi. Hamas'ın yeni bir tür silahlanma boyutuna ulaşmasının endişe verici olduğunu ifade eden Merkel, ”Her ülke bu şekilde saldırıldığında kendini savunmak zorundadır“ şeklinde konuştu.

Merkel, Ortadoğu’da uzun vadeli bir siyasi çözüme ihtiyaç olduğunu vurguladı ve “Biz Alman hükümeti olarak daha önceden olduğu gibi iki devletli bir çözüm olması gerektiği kanısındayız“ dedi.

Mısır İsrail'i suçladı

İsrail-Filistin arasındaki ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Mısır ise İsrail'i operasyon sonrası Gazze'de durumu gerginleştirmekle suçladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, iki tarafa Mısır tarafından yapılan ateşkes önerisini kabul etmeleri çağrısı yapıldı.

Açıklamada, “Mısır, İsrail'in Gazze'de durumu gerginleştirmesini kınıyor ve hava saldırılarıyla kara operasyonu durumu daha da kötüleştirdiği ve İsrail'in güvenliğini korumasına yardımcı olmadığı için kendini kontrol etmeye çağırıyor” denildi.

İran'dan kınama

İran ise İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonunu sert bir şekilde kınadı. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Merziye Afham, “Bu, siyonist İsrail rejiminin insanlık dışı suçlarının yeni bir bölümüdür” dedi.

Sözcü, kara operasyonunun savaş suçları sınırına yaklaştığını savundu.

Deutsche Welle Türkçe