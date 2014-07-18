İsrail, Türkiye'deki diplomatik temsil seviyesini asgari düzeye çekti

İsrail, Türkiye'deki büyükelçilik ve konsolosluk binalarına yönelik protesto gösterilerinin ardından diplomatik personel sayısını "gerekli olan en düşük" seviyeye düşürdü. İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, Türkiye'deki İsrailli diplomatların ailelerinin ülkeye geri dönmesi için talimat verdi.

İsrail basınının haberine göre, İstanbul ve Ankara'daki büyükelçilik ve başkonsosluk binaları önündeki gösterilerin ardından Tel Aviv yönetimi, Türkiye'deki diplomatik temsil seviyesinin asgari düzeyde tutulmasına karar verdi.

Ynet sitesindeki habere göre Lieberman ayrıca, Türk güvenlik güçlerinin diplomatik misyonları koruma görevini yerine getirmediğini de öne sürerek, bu konuda Türk hükümetine nota gönderilmesi talimatını verdi.