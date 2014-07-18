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Dünya

İsrail Gazze'ye kara operasyonu başlattı

İsrail bugün 5 saat süren ateşkesin ardından 8 bin askerle Gazze'ye kara operasyonu başlattı. Operasyon, havadan ve denizden destekleniyor

18 Temmuz 2014 01:53

İsrail bu gece Gazze'ye yönelik kapsamlı bir kara harekatına başladı. İsrail Başbakanı Netanyahu İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatına başladığını belirterek Hamas'a büyük bir darbe vuracaklarını söyledi.

İsrail saat 22.00'de de Gazze'nin güney sınırındaki vatandaşlarına sığınaklara girmeleri için çağrı yaptı. Saat 22.45 sularında da Gazze'ye yönelik, karadan, havadan ve denizden ağır bombardıman başladı.

Bombardımanla beraber 8 bin asker de tanklar eşliğinde kuzey ve doğudan Gazze'ye girdi.

Gazze'deki görgü tanıkları özellikle denizden çok yoğun bombardıman altında olduklarını, İsrail askerlerine Hamas'a bağlı Kassam Tugayları'nın karşılık verdiğini kaydetti.

Gazze’nin doğusunda bulunan Şucaiye mahallesi en fazla bombalanan bölgelerden biri. Görgü tanıkları onlarca evin isabet aldığını belirtti. Ambulanslar yaralılara ulaşamıyor.

İsrail ordusu Filistinlilerin evlerini terk etmelerini istedi. Netanyahu, kara harekatının amacının Gazze'yle Mısır arasındaki yeraltı tünellerini yıkmak olduğunu açıkladı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

 

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye başlattığı kara harekatına yönelik, "İsrail'in Gazze'ye kara harekatını kaygıyla karşılıyoruz" açıklamasını yaptı.

 

Gazze'de çatışma

 

İsrail ordu birlikleri Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya beldesine girdi. Filistinli gruplarlaİsrail askerleri arasında çatışmalar başladı.

Bu arada Gazze'nin kuzeyine yapılan ağır topçu atışı nedeniyle elektriklerin kesildiği kaydedildi.

Beyt Lahya sınırından Gazze topraklarına giren İsrail tanklarına savaş uçaklarının destek verdiği, Filistinlilerin evlerine ve tarım arazilerine aydınlatma fişekleri attıkları bildirildi.

İsrail ordusu kara operasyonundan ilk görüntüleri yayınladı:

 

 

Hastaneye topçu ateşi

 

İsrail ordusunun, Gazze'de Vefa Tıbbi Rehabilitasyon ve Yaşlı Bakım Hastanesinin çevresine topçu ateşiyle saldırdığı bildirildi.

Hastane Genel Direktörü Nesman el-Aşi, sınırda konuşlanan İsrail topçu birliklerinin, Gazze'nin Eş-Şecaiyye mahallesinde bulunan hastane çevresini hedef aldığını belirtti. Bombalama sırasında ölen ya da yaralanan olmadığını söyleyen Aşi, binanın büyük zarar gördüğünü, hastaların panik yaşadığını dile getirdi.

Aşi, "İsrail ordusu, hastaneyi acilen boşaltma çağrısı yaptı ama biz hastaların bakım ve tedavisine devam etmek için çağrıyı kabul etmiyoruz. Hastalar da hastaneden ayrılmayı reddediyor" dedi.

 

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