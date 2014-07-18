Hamas: Kara operasyonunun korkunç bir bedeli olacak

Gazze'ye kara saldırısının başlamasından kısa süre sonra açıklama yapan Hamas, Filistin halkının korkmadığı ve karşılık vermeye hazır olduğunu açıkladı.

Al Jazeera'nin haberine göre, Hamas Sözcüsü Fevzi Barhum, İsrail'in operasyonunun 'ahmakça' olduğunu belirterek bunun 'korkunç bir bedeli' olacağını kaydetti.



Barhum şunları söyledi: "Hamas’ın önünde savaşmaktan ve direnmekten başka seçenek yok. Kara harekatına koyma gücümüz var. Dünyanın İsrail katliamlarına karşı, sivilleri katletmesine karşı sessiz kalmasını kınıyorum. Neden dünya bu zulme ve katliama sessiz. Siyonist işgalci, Gazze'ye yönelik kara harekatının bedelini ağır öder" diye konuştu.



Hamas ayrıca, kara operasyonun başlamasının ardından İsrail topraklarına dört adet füze ateşlediklerini de açıkladı.