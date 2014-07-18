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Politika

Mahmud Abbas'tan Türkiye'ye kritik ziyaret

İsrail’in Gazze’ye yönelik kara harekatı başlatmasının ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Türkiye’ye bugün yapacağı ziyaret özel bir önem kazandı

18 Temmuz 2014 03:17

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bugün Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Abbas, eğer programında son anda değişiklik yapmazsa bugün İstanbul Havalimanı’nda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşecek. Abbas, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile de bir araya gelecek.

İsrail’in Gazze’ye yönelik operasyonunun ardından Abbas’ın bugün İstanbul’a yapacağı ziyaret özel önem kazandı.

Abbas'ın 18-19 Temmuz tarihlerinde arasındaki ziyaretinde, İsrail'in Gazze saldırılarının gündeme gelmesi bekleniyor.

 

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