Gaziantep Valisi: 'Duygu Delen'in ailesine yardımcı olma' bahanesiyle dolandırıcılık yapılıyor

Gaziantep Valisi Davut Gül , erkek arkadaşının evinin penceresinden şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Duygu Delen' in ailesine yardım bahanesiyle dolandırıcılık girişimlerinin olduğunu belirterek, vatandaşları uyardı.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Duygu Delen'in ailesinin ihtiyaç sahibi oldukları gerekçesiyle para talep edildiği yönünde duyumlar aldıklarını belirtti.

Ailenin maddi durumunun iyi olduğunu kaydeden Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Duygu kardeşimizin ölümünden sonra bazı karekter yoksunlarının 'aileye yardımcı olmak' gibi gerekçelerle dolandırıcılık yaptıkları duyumu alınmıştır. Duygu'nun ailesinin hiç kimseye ihtiyacı yoktur. Aile şehrimizin hayırsever ailelerindendir. Lütfen bu kişileri polise bildiriniz."

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