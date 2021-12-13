Fenerbahçe, Gaziantep'te kayıp

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-2 mağlup oldu. Müthiş bir düeolloya sahne olan maçta sarı lacivertliler çok kritik bir 3 puan kaybederek lider Trabzonspor ile farkı eritme şansını kaybetti.
Geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor’a karşı alınan galibiyetin ardından lider Trabzonspor’un da Antalya’da puan kaybetmesi sonrası 3 puana kilitlenen sarı lacivertliler Gaziantep’ten istediğini alamadı.
Oldukça heyecanlı anlara sahne olan maçta lider Trabzonspor ile olan 12 puanlık farkı 9 puana düşürmek isteyen Fenerbahçe kalesinde gördüğü 3 gole engel olamadı. 2 kez beraberliği yakalayan Fenerbahçe öne geçmeyi bir türlü başaramadı ve 73’te yediği golle maçı kaybetti.
8. dakikada Gaziantep FK, Joao Figueiredo’nun golüyle öne geçti. Luiz Gustavo’nun hatalı pasında topla buluşan Joao Figueiredo, kaleci Berke Özer’in önde olduğunu gördü ve orta yuvarlağın sağından bekletmeden şutunu çekerek müthiş bir gole imza attı. 43.3 metre mesafeden atılan o gol şu ana kadar Süper Lig’de en uzun mesafeden atılan gol olarak kayıtlara geçti.
Fenerbahçe, 30’da Mesut Özil’in golüyle maçta eşitliği sağladı. Bright Osayi-Samuel, sol çaprazdan ceza alanı içine hareketlenen Mesut Özil’i çok iyi gördü. Mesut Özil, sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu kaleci Günay Güvenç’in üzerinden ağlara gönderdi ve durumu 1-1 yaptı.
53’te Ferdi Kadıoğlu’nun Joao Figueiredo’ya ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Ev sahibi Alexandru Maxim’in penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçti. Maxim, sağ ayağıyla yerden yaptığı vuruşla topu kaleci Berke Özer’in solundan filelerle buluşturdu.
67’te Fenerbahçe, Miha Zajc’ın golüyle maçta 2-2’lik eşitliği sağladı. Sağ kanattan Ferdi Kadıoğlu’nun pasında Mergim Berisha’nın ceza alanı içinden vuruşunda top savunmadan geri döndü. Ceza yayına açılan topa Miha Zajc, sağ ayağıyla etkili bir şut çıkartı ve topu kaleci Günay Güvenç’in uzanamayacağı köşeden ağlara gönderdi.
73’te yine sahnede Joao Figueiredo vardı. Muhammet Demir’in pasıyla topla buluşan Furkan Soyalp, ceza alanı içine hareketlenen Joao Figueiredo’yu çok iyi gördü. Joao Figueiredo, sağ ayağının içiyle vuruşunu yaptı ve topu kaleci Berke Özer’in solundan ağlara yolladı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe 27 puanda kalırken, Gaziantep FK 21 puana yükseldi. Gelecek hafta Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep FK ise deplasmanda Kayserispor ile oynayacak.
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Stat: Kalyon
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mustafa Emre Eyisoy, Osman Gökhan Bilir
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 46 Djilobodji), Caulker, Tosça, Kitsiou, Recep Niyaz, Doğan Erdoğan, Maxim (Dk. 69 Furkan Soylap), Figueiredo (Dk. 86 Kenan Özer), Muhammet Demir (Dk. 77 Dicko), Sagal (Dk. 69 Mendyl)
Fenerbahçe: Berke Özer, Szalai, Kim Min-jae (Dk. 83 Muhammed Gümüşkaya), Tisserand, Osayi-Samuel, Luiz Gustavo (Dk. 60 Zajc), Crespo, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Rossi (Dk. 60 Berisha), Serdar Dursun
Goller: Dk. 8 ve Dk. 73 Figueiredo, Dk. 54 Maxim (penaltıdan) (Gaziantep FK), Dk. 30 Mesut Özil, Dk. 67 Zajc (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 50 Kim Min-jae, Dk. 79 Tisserand (Fenerbahçe), Dk. 59 Maxim, Dk. 73 Figueiredo, Dk. 90 Furkan Soyalp (Gaziantep FK)
Karşılaşmanın önemli anları
2. dakikada konuk ekibin sağ kanattaki atağında Rossi'nin kale sahasına çevirdiği topu ön direkte karşılayan Serdar Dursun'un vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.
5. dakikada Gaziantep FK gole çok yaklaştı. Kaleci Berke Özer'den ceza sahası dışına dönen topa sahip olan Doğan Erdoğan'ın sağ kanatta ceza sahasına ortasını kale direği dibinde karşılayan Muhammet Demir, kaleye sırtı dönük pozisyonda topukla meşin yuvarlağı kaleye yönlendirdi. Kaleci Berke Özer topu güçlükle kornere çeldi.
8. dakikada ev sahibi ekip Figueiredo ile öne geçti. Orta sahanın yakınında Luiz Gustavo'nun hatalı pasında topa sahip olan Figueiredo, kaleci Berke Özer'in ceza saha önünde olduğunu fark ederek yaptığı aşırtma bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-0.
26. dakikada Fenerbahçeli Rossi'nin sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortayı karşılayan Szalai'nin kafayla ağlara gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Günay Güvenç kontrol etti.
30. dakikada konuk ekip eşitliği sağladı. Sol kanattan ilerleyen Osayi-Samuel, topu ceza sahasındaki Mesut Özil'e ulaştırdı. Mesut Özil meşin yuvarlığı kaleci Günay Güvenç'in sağında ağlara gönderdi. 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere bitti.
47. dakikada Fenerbahçe'nin sağ kanattaki atağında, Kim Min-jae'nin ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Dursun'un kafa vuruşuyla meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
54. dakikada Gaziantep FK, penaltıdan bir kez daha öne geçti. Ceza sahası dışında Muhammet Demir'in kullandığı serbest vuruşunun ardından ceza sahası içinde Ferdi Kadıoğlu'nun müdahalesiyle Figueiredo yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan'nın penaltı noktasını göstermesinin ardın topun başına geçen Maxim, kaleci Berk Özer'in sağında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.
65. dakikada Kim Min-jae ile Tisserand'ın kaleye yaklaşık 30 metre uzaklıkta paslaşmaya çalışırken araya girerek topa sahip olan Figueiredo'nun ceza sahasına girer girmez çektiği şutu kaleci Berk Özer kornere çeldi.
67. dakikada konuk ekip Zajc ile bir kez daha beraberliği yakaladı. Ceza sahası içindeki Mesut Özil'in dışarı doğru pasıyla buluşan Zajc'in kaleyi cepheden gören noktada çektiği şut kalecinin sağından filelere gönderdi: 2-2.
73. dakikada ev sahibi takım tekrar üstünlüğü aldı. Takımın orta sahadan gelişen atağında Muhammet Demir topu ceza sahası yayına yakın noktadaki Furkan Soyalp'a verdi. Bu futbolcunun ceza sahası içinde pasıyla buluşan Figueiredo, meşin yuvarlağı kaleci Berk Özer'in sağından filelere ulaştırdı: 3-2.
77. dakikada Fenerbahçe'nin sağ kanattan gelişen atağında Mesut Özil'in ceza sahasına gönderdiği pasıyla buluşan Serdar Dursun'un kalenin önünde müsait pozisyondaki şutu kalenin üstünden auta gitti.
87. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Serdar Dursun'un son çizgiden geriye çıkardığı topta Muhammed Gümüşkaya'nın ceza sahası içi sol çaprazından uzak köşeye doğru vuruşunu kale direğinin dibinden auta çıktı.
88. dakikada Fenerbahçe savunmasının arkasına sarkan Dicko'nun vuruşunu Berke Özer rahatlıkla kontrol etti.
Kalan dakikalarında gol sesi çıkmayan karşılaşmayı Gaziantep FK, 3-2 kazandı.