Fenerbahçe, Gaziantep'te kayıp

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-2 mağlup oldu. Müthiş bir düeolloya sahne olan maçta sarı lacivertliler çok kritik bir 3 puan kaybederek lider Trabzonspor ile farkı eritme şansını kaybetti.

Geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor’a karşı alınan galibiyetin ardından lider Trabzonspor’un da Antalya’da puan kaybetmesi sonrası 3 puana kilitlenen sarı lacivertliler Gaziantep’ten istediğini alamadı.

Oldukça heyecanlı anlara sahne olan maçta lider Trabzonspor ile olan 12 puanlık farkı 9 puana düşürmek isteyen Fenerbahçe kalesinde gördüğü 3 gole engel olamadı. 2 kez beraberliği yakalayan Fenerbahçe öne geçmeyi bir türlü başaramadı ve 73’te yediği golle maçı kaybetti.

8. dakikada Gaziantep FK, Joao Figueiredo’nun golüyle öne geçti. Luiz Gustavo’nun hatalı pasında topla buluşan Joao Figueiredo, kaleci Berke Özer’in önde olduğunu gördü ve orta yuvarlağın sağından bekletmeden şutunu çekerek müthiş bir gole imza attı. 43.3 metre mesafeden atılan o gol şu ana kadar Süper Lig’de en uzun mesafeden atılan gol olarak kayıtlara geçti.

Fenerbahçe, 30’da Mesut Özil’in golüyle maçta eşitliği sağladı. Bright Osayi-Samuel, sol çaprazdan ceza alanı içine hareketlenen Mesut Özil’i çok iyi gördü. Mesut Özil, sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu kaleci Günay Güvenç’in üzerinden ağlara gönderdi ve durumu 1-1 yaptı.

53’te Ferdi Kadıoğlu’nun Joao Figueiredo’ya ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Ev sahibi Alexandru Maxim’in penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçti. Maxim, sağ ayağıyla yerden yaptığı vuruşla topu kaleci Berke Özer’in solundan filelerle buluşturdu.

67’te Fenerbahçe, Miha Zajc’ın golüyle maçta 2-2’lik eşitliği sağladı. Sağ kanattan Ferdi Kadıoğlu’nun pasında Mergim Berisha’nın ceza alanı içinden vuruşunda top savunmadan geri döndü. Ceza yayına açılan topa Miha Zajc, sağ ayağıyla etkili bir şut çıkartı ve topu kaleci Günay Güvenç’in uzanamayacağı köşeden ağlara gönderdi.

73’te yine sahnede Joao Figueiredo vardı. Muhammet Demir’in pasıyla topla buluşan Furkan Soyalp, ceza alanı içine hareketlenen Joao Figueiredo’yu çok iyi gördü. Joao Figueiredo, sağ ayağının içiyle vuruşunu yaptı ve topu kaleci Berke Özer’in solundan ağlara yolladı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 27 puanda kalırken, Gaziantep FK 21 puana yükseldi. Gelecek hafta Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep FK ise deplasmanda Kayserispor ile oynayacak.

TIKLAYIN - Rıdvan Dilmen: Vitor Pereira ile yollar ayrılacak

TIKLAYIN - Bu kadar hatayla yenilgi kaçınılmaz oluyor

TIKLAYIN - Erol Bulut: 3 gol attık ama 4-5 de olabilirdi

Stat: Kalyon Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mustafa Emre Eyisoy, Osman Gökhan Bilir Gaziantep FK: Günay Güvenç, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 46 Djilobodji), Caulker, Tosça, Kitsiou, Recep Niyaz, Doğan Erdoğan, Maxim (Dk. 69 Furkan Soylap), Figueiredo (Dk. 86 Kenan Özer), Muhammet Demir (Dk. 77 Dicko), Sagal (Dk. 69 Mendyl) Fenerbahçe: Berke Özer, Szalai, Kim Min-jae (Dk. 83 Muhammed Gümüşkaya), Tisserand, Osayi-Samuel, Luiz Gustavo (Dk. 60 Zajc), Crespo, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Rossi (Dk. 60 Berisha), Serdar Dursun Goller: Dk. 8 ve Dk. 73 Figueiredo, Dk. 54 Maxim (penaltıdan) (Gaziantep FK), Dk. 30 Mesut Özil, Dk. 67 Zajc (Fenerbahçe) Sarı kartlar: Dk. 50 Kim Min-jae, Dk. 79 Tisserand (Fenerbahçe), Dk. 59 Maxim, Dk. 73 Figueiredo, Dk. 90 Furkan Soyalp (Gaziantep FK)