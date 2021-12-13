Erol Bulut: 3 gol attık ama 4-5 de olabilirdi

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe karşısında aldıkları 3-2'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olan Fenerbahçe, sahadan 3-2'lik skorla yenik ayrıldı. Fenerbahçe, zirvedeki Trabzonspor'la puan farkını 9'a indirme şansını kullanamadı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "Maça iyi başladık ama golü attıktan sonra nedense takımımız biraz defansa yaslandı, bu istemediğim bir durumdu. Bu şekilde oynamak istemedik. Bu bazen doğal olarak oluyor. Daha önde basmak istedik. İkinci yarının daha iyi olduğunu düşünüyorum" dedi.

"3 gol attık. 4-5 de olabilirdi. Net fırsatlarımız var" diyen Bulut, "Önemli olan Fenerbahçe’ye karşılık vermekti. Kaçırdığımız net gol pozisyonları da var. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Yakaladığımız pozisyonları değerlendirme konusunda daha ileriye gitmemiz lazım" diye konuştu.