Vitor Pereira: Bu kadar hatayla yenilgi kaçınılmaz oluyor

Süper Lig'in 16. haftasıda Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-2 yenildi. Maçın ardından teknik direktör Vitor Pereira, "Bugün yapacağımız hataları öngöremedik" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olan Fenerbahçe, sahadan 3-2'lik skorla yenik ayrıldı. Fenerbahçe, zirvedeki Trabzonspor'la puan farkını 9'a indirme şansını kullanamadı.

Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

53 yaşındali çalıştırıcı, "Aslında maça iyi başladık. Ama ilk hatamızdan geri düştük. Skoru sağladık. Tekrar hata yaptık, tekrar skor sağladık. Bugün yapacağımız hataları öngöremedik." dedi.

Şampiyonluk yolunda bu tür maçları kazanmak zorunda olduklarını söyleyen Pereira, "Şampiyon olmak isteyen takımların bu tarz fırsatları geri çevirmemesi gerekiyor. Maalesef biz yaptık. Bu tarz hataları yapmayı hak etmedik. Bu kadar hatayla yenilgi kaçınılmaz oluyor" diye konuştu.

İstifa açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 3-2 kaybettikleri Gaziantep FK maçı sonrası basın toplantısında kendisine yöneltilen istifa sorusunu yanıtladı.

Karşılaşmanın ardından kendisine yöneltilen 'İstifayı düşünür müsünüz?" sorusuna cevap veren Vitor Pereira, "Bu burada gazeteciler ile konuşulacak bir konu değil" ifadelerini kullandı.