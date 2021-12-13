Rıdvan Dilmen: Vitor Pereira ile yollar ayrılacak

Fenerbahçe Süper Lig'de zirveye yaklaşma fırsatını tepti. Sarı-lacivertliler deplasmanda Gaziantep'e 3-2 yenildi. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin performansını değerlendirirken teknik direktör Vitor Pereira'yı eleştirdi.

Süper Lig'de 16. hafta heyecanı Gaziantep FK - Fenerbahçe maçıyla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, geri düştüğü karşılaşmada 2 kez rakibini yakalasa da sahadan 3-2'lik skorla mağlup ayrıldı.

Bu sonuçların ardından lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde olan Fenerbahçe 5, 16 puan gerisinde bulunan Galatasaray ise 9. sıraya geriledi.

TRT Spor'da yayınlanan "Yüzde 100 Futbol" programında Fenerbahçe'nin performansını değerlendiren Rıdvan Dilmen, şunları söyledi:

"Fenerbahçe, bu teknik direktör ile yollarını ayıracak. Beşiktaş'ı yense de ayıracak. Ali Koç ile görüşmedim, konuşmadım ama Ali Koç gönderecek. Vitor Pereira, Fenerbahçe Spor Kulübü'nde sezonu tamamlayamaz. Mayıs ayını görme ihtimali yok."

Tek çare teknik direktör değişikliği. Kimse kendini kandırmasın. Futbol bunu emrediyor. Olmayacağını hep beraber göreceğiz. 'Devam edeceğim' diyor mu Ali Başkan? Edemez. Sergen Yalçın devam edemedi bu ligde. UEFA Konferans Ligi çıkmasa Avrupa'da da yoksun.

Bugün kazansa da devam etmeyecek. Derbiyi de kazansa da devam etmeyecek. Fenerbahçe pbobelm t Direkötürdü. Antep deplasmanında 5 stoperle oynamazsın. Fenerbahçe'nin Pereira ile Mayıs ayını görmeyeceğini söylüyorum. Hatta Nisan ayını göremeyecek. Bugüne kadar kalması yanlış. Üst düzey kadrosu var demiyorum ligimiz için yeterli bir kadrosu var."