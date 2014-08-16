'Gazetecilerin özgürlüğünü kısıtlayanlar patron emriyle yazı yazan gazetecilerin kendisi'

Yılmaz Özdil’in Hürriyet’teki işine son verilmesini yorumlayan AKP Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz, bir gazetede yazar olmanın önüne gelene hakaret ve küfür etme hakkını kimseye vermeyeceğini söyledi. Basın özgürlüğünün, hakaret özgürlüğü olmadığını kaydeden Kapusuz, “Türkiye’de gazetecilerin özgürlüğünü kısıtlayan birileri varsa onlar patronun emriyle yazı yazan gazetecilerin bizatihi kendileridir” dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz, yazısı yayımlanmayan gazeteci Yılmaz Özdil’in Hürriyet’teki işine son verilmesi üzerine başlayan basın özgürlüğü tartışmasına Twitter üzerinden katıldı.

“Demokrasilerde küfür özgürlüğü diye bir şey var mı?” sorusunu yönelten Kapusuz, “Bir gazetede yazar olmak, önüne gelene hakaret ve küfür etme hakkını kimseye vermez. Basın özgürlüğü, hakaret özgürlüğü değildir. Bana kalırsa bugün Türkiye’de gazetecilerin özgürlüğünü kısıtlayan birileri varsa onlar patronun emriyle yazı yazan gazetecilerin bizatihi kendileridir. Zira kendi fikirleriyle ve hür iradesiyle değil de patronunun talimatıyla yazı yazan bir gazeteci, gün gelir o patronunun talimatıyla işten el çektirilir. Bu bazı Gazeteciler, zamanında Asker’den emir aldılar, Patronun talimatına göre yazı yazdılar ama sonra yine aynı patronun baskısını hükümetlere yıkmaya kalktılar” dedi.

Yılmaz Özdil’in Hürriyet’ten ayrılmasının, AKP’ye bağlamaya çalışıldığını öne süren Kapusuz, “İyi de! Bu kadar süredir Özdil’in hakaret dolu yazılarını yayınlayan ve sahip çıkan yine Hürriyet değil miydi? Bu mesele ne basın özgürlüğü meseledir, ne de hükümetin sorunudur. Bu mesele, Özdil ile patronu arasındaki bir konudur. Kimse bunun üzerinden AK Parti’yi suçlamaya kalkmasın. Aslında Türkiye’de bazı medya patronları, pijamayla Başbakan karşıladıkları günleri ararken, bazı gazeteciler de kalemşör olarak hükümetleri yıktıkları günleri arıyor. Ama o günler geri gelmez” ifadelerini kullandı.

Artık bambaşka bir Türkiye olduğuna dikkat çeken Kapusuz, artık siyasete, gazete manşetleri değil milletin yön verdiğini söyledi.

AKP’li Kapusuz; “Türkiye’de gazetecilerin özgürlüğünü kısıtlayan birileri varsa onlar patronun emriyle yazı yazan gazetecilerin bizatihi kendileridir” derken, Recep Tayyip Erdoğan’ın “Alo Fatih”lerini veya “Alo Karaalioğlu”larinı unutmuşa benziyor.