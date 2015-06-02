Gazetecileri Koruma Komitesi'nden Erdoğan’a: Zorbalıklarına son ver!

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’a yönelik "hesabını verecek, onu öyle bırakmam" tehdidinde bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı kınadı. Erdoğan’ın, Adana'da durdulan silah yüklü MİT TIR'larının görüntülerini yayımlayan Can Dündar’a dava açacağını söylemesinin ardından yazılı bir açıklama yapan CPJ, Erdoğan’ı zorbalıklarına son vermeye çağırdı.

CPJ’in Avrupa ve Orta Asya Direktörü Nina Ognianova tarafından yapılan açıklamada, “Erdoğan’ı, sırf yapılan haberlerden memnun olmadığı için, Can Dündar ve Cumhuriyet gazetesi örneğinde olduğu gibi gazeteci ve medya kuruluşlarına karşı yaptığı zorbalıklara son vermeye çağırıyoruz” dedi.



Dündar’ın açık bir şekilde tehdit edildiğini ifade eden Ognianova açıklamasında Erdoğan’ın, “Bu haberi yapan kişi bunun bedelini ağır ödeyecek öyle bırakmam onu” sözlerine yer verdi. Ognianova, aynı zamanda Cumhuriyet’te yayımlanan görüntülere yayın yasağı getirilerek bu görüntüleri yayınlayacak diğer kuruluşların da terör kapsamında yargılanmakla tehdit edildiğini belirtti.



Ognianova, Erdoğan’ın açıklamalarının genellikle hükümeti eleştiren gazetecilere karşı savcıların soruşturma açmasına neden olduğunu söyledi. Erdoğan’ın hem başbakanlık yaptığı dönemde hem de cumhurbaşkanlığı süresince basın karşıtı bir tutum sergilediğine değinen Ognianova, basın üzerindeki baskının otosansüre yol açtığını ifade etti. Ognianova, işten atılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan gazetecilerin hassas konularda fikirlerini ortaya koymaya çekindiklerini belirtti.