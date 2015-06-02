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Cumhuriyet gazetesi Erdoğan'a karşı tek ses oldu: Sorumlu benim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Can Dündar'a yönelik 'hesabını verecek, öyle bırakmam onu' sözlerine Cumhuriyet yazarlarından tepki geldi

02 Haziran 2015 10:08

Cumhuriyet gazetesi çalışanları ve yazarları, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın MİT TIR’larındaki silah görüntülerini haber yapan gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’a yönelik söylediği “Bu casusluk faaliyetinin içine o gazete de girmiştir. Haberi yapan bedelini ağır ödeyecek, öyle bırakmam onu” ifadelerine tepki gösteren bir bildiri yayımladı. "Bir gazetenin, bir gazetecinin görevi okurunu bilgilendirmek, halkı tehlikeden, tehditlerden haberdar etmektir" denilen bildiride, "Bu haberin tüm sorumluluğunu yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte üstleniyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Haberi yapan bedelini ağır ödeyecek” cümlesinin yalnızca Can Dündar’ı değil hepimizi bağladığını ilan ediyoruz. “Sorumlu benim” diyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Cumhuriyet çalışanları ve yazarlarının imzasıyla gazetenin bugünkü nüshasında (2 Haziran 2015) tam sayfa yayımlanan bildiri şöyle:

Patlaması halinde bir şehiri yok edecek kadar çok sayıda silah ve mühimmat TIR’lara yüklenip komşu ülke Suriye’deki savaşın taraflarından birine gönderildi. Bu yapılırken ülkenin parlamentosu, idari yetkilileri ve halkı bundan habersizdi. Gönderen AKP hükümeti, TIR’lardaki silah ve mühimmatın varlığını ısrarla reddetti. Bu sevkıyatı ortaya çıkaran askeri yetkililer ve soruşturmayı yürüten savcılar görevden alındı, tutuklandı.

Bu ülkenin halkı karşı karşıya olduğu riskleri bilmiyordu. Bu sevkıyatın hayati, siyasi, hukuki, diplomatik sonuçlarından haberdar değildi.

Bir gazetenin, bir gazetecinin görevi okurunu bilgilendirmek, halkı tehlikeden, tehditlerden haberdar etmektir.

Cumhuriyet, bu sorumluluğun bilinciyle uzun süre reddedilen gerçeğin görüntü ve fotoğraflarını yayımladı.

Biz aşağıda imzası olan çalışan ve yazarlar; Bu haberin tüm sorumluluğunu yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte üstleniyoruz.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Haberi yapan bedelini ağır ödeyecek” cümlesinin yalnızca Can Dündar’ı değil hepimizi bağladığını ilan ediyoruz.

“Sorumlu benim” diyoruz.

Cumhuriyet'in bugünkü birinci sayfası şöyle:

 

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