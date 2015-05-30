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Erdoğan'dan Cumhuriyet'e: Bu casusluktur, ajanlıktır; hesabını verecekler!

'Düşün artık milletin yakasından. Bu vatan, toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır'

30 Mayıs 2015 23:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet gazetesinin Suriye'deki Türkmenlere gıda yardımı taşıdığı iddia edilen TIR'lardaki silah görüntülerini yayınlamasıyla ilgili konuştu. Görüntülerin yayınlanmasını "spekülasyon" olarak nitelendiren Erdoğan, "Utanmadan Bayırbucak Türkmenlerine gönderdiğimiz yardım üzerinden spekülasyon yapıyorlar. Bu casusluktur, bu ajanlıktır, bunun hesabını verecekler" ifadelerini kullandı.

Yenikapı'daki Fetih kutlamalarına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ilgili kısmı şu şekilde:

"Utanmadan Bayırbucak Türkmenlerine gönderdiğimiz yardım üzerinden spekülasyon yapıyorlar. Bu casusluktur, bu ajanlıktır, bunun hesabını verecekler. Düşün artık milletin yakasından. Kamikaze gibi saldırıp durduğunuz yeter. Bu vatan, toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bunu bilesiniz, yolumuza inançla, kararlılıkla devam ediyoruz, devam edeceğiz ve asla bunlara böyle bir tavizi vermeyeceğiz. Milletimize bağlı olduğumuz derin aşkla, sevgiyle 2023 hedeflerimiz doğrultusunda yürümeye devam edeceğiz."

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