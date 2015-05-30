Cumhuriyet: Operasyonun ardındaki muktedire sesleniyoruz; senden korkmuyoruz, bizi susturamayacaksın!

19 Ocak 2014 tarihinde ihbar üzerine durdurulan ve Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) ait olan TIR'lardaki havan, top ve tüfek mermisi gibi mühimmatların görüntülerini yayımladığı için hakkında terör soruşturması başlatılıp söz konusu haberi sansürlenen Cumhuriyet gazetesi, bir başyazı ile susmayacağını bildirdi.

"Ülkemizdeki yargı kurumu suçu ve suçluları değil, bunları açığa çıkaran gazetecileri yargılıyor" denilen başyazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Bu operasyonun ardındaki muktedire sesleniyoruz! Senden korkmuyoruz! Gerçekleri karartamayacaksın! Bizi yıldıramazsın! Bizi susturamayacaksın!"

Gazetetenin bugünkü nüshasında (30 Mayıs 2015) yer alan yazıda "Susmak yok" başlığıyla yayımlanan başyazı şöyle:

Gazetecilik etiğine, onuruna sahip çıkarak görevimizi yapmaya ve halkı bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Ülkemizdeki yargı kurumu suçu ve suçluları değil, bunları açığa çıkaran gazetecileri yargılıyor.

Bu durum, mevcut mekanizmanın bir yargı kurumu olmaktan çıkıp, ağır suçları örten, suçluları koruyan hukuk dışı bir yapıya dönüştüğünü gösteriyor.

Böylesi bir yapının yaptığı işlemler, hukukla ve yasayla açıklanamaz. O halde, artık yürütme gücünün tasarruflarının hukuki denetiminden, yasadışına çıkanların soruşturulmasından söz etmenin bir anlamı da kalmadı.

Ülke ve yargısı bakımından zavallı, sefil bir durumla karşı karşıyayız. Yasadışı iş ve işlemlerin meşru gösterilmeye, hukuk kılıfına büründürülmeye çalışıldığı ara dönem de geride kaldı. Çünkü artık mızrak çuvala sığmıyor.

Devlet yetkileri kötüye kullanılarak işlenen suçların açık ve somut kanıtlarını herkes gördü.

Artık açık açık “ben yaptım oldu” dönemindeyiz.

Siyasi iktidarın herhangi bir tasarrufuna karşı çıkan herkesin casus ya da düşman diye yaftalanarak hapse gönderilmesi mevsimine geçmiş bulunuyoruz.

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Kara bulutlar, şimdi bir kez daha gazetemizin üstünde. Üzerine giydiği cüppesinin gerektirdiği sorumluluğu bir yana iterek, muktedire ve onun emirlerine göre hareket edenler; gazetecilik etiğine, onuruna sahip çıkarak, halkın gerçekleri bilme hakkının gereğini yerine getirdiğimiz için hakkımızda soruşturma açtıklarını duyurdular.

Gazetemizde yer alan MİT TIR’larıyla ilgili haber ve yayımlanan fotoğraf ve görüntüler nedeniyle, akıl ve mantıkla açıklanması olanaksız bir şekilde casusluk suçlaması yöneltiliyor. Bir tutuklama işleminin zemini hazırlanıyor. Cumhuriyet gazetesi üstünden bütün topluma açık bir mesaj veriliyor: Devlete, muktedire karşı çıkan yakalanacak, hapse atılacaktır.

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Devletin siyasal, askeri yararları bakımından önemli ve gizli tutulan bir bilgi ya da belgenin elde edilerek, gizlice yabancı bir devlet ya da kuruluşa verilmesi olarak bildiğimiz casusluk faaliyeti, içinde bulunduğumuz siyasi konjonktür ve şartlarda anlam değiştirmiş görünüyor.

Eğer, devlet adına yapılan gizli ve yasadışı bir faaliyeti, kanıtlarıyla birlikte, haber olarak halkın bilgisine sunarsanız, bunun adı casusluk mu olacak bundan sonra? Gazeteler, hangi haberi yayımlayıp hangi haberi yayımlamayacağına kendisi karar veremeyecek mi?

Ancak, izin verilen ya da muktedirin uygun gördüğü bilgiler mi gazetelerde yer alabilecek?

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Bu operasyonun ardındaki muktedire sesleniyoruz!

Her türlü meşru yoldan ve meşruiyet çizgisinden ayrılmadan gazetecilik görevimizi yapmaya, işlediğin ağır suçlar hakkında halkı bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Senden korkmuyoruz!

Gerçekleri karartamayacaksın!

Bizi yıldıramazsın!

Bizi susturamayacaksın!