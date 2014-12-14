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Dünya

Gazetecileri Koruma Komitesi: Türkiye'deki gözaltılar basın özgürlüğüne saldırıdır

Gazetecileri Koruma Komitesi yöneticilerinden Joel Simon, Twitter'dan açıklama yaptı

14 Aralık 2014 20:20

Gezi olayları ve 17 Aralık yosuzluk ve rüşvet operasyonları sonrası AKP hükümeti ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında "Türkiye'de basın özgürlüğünün kısıtlandığı" gerekçesiyle ağır eleştiriler yönelten Gazetecileri Koruma Komitesi'nin (CPJ) yöneticilerinden Joel Simon, medyaya yönelik başlatılan operasyonlara ilişkin olarak, "Türkiye'de gerçekleşen toplu gazeteci gözaltı haberleri hakkında büyük endişe duyuyoruz. Yazılı açıklamamız çok yakında" dedi..

Gülen cemaatine yakın medya kuruluşlarına yönelik başlatılan gözaltı operasyonu dünya medyasında da geniş yankı bulurken, kişisel Twitter hesabından mesaj gönderen CPJ direktörlerinden Simon, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı eleştirerek şunları söyledi:

"Bu sabah Türkiye'de gerçekleşen toplu gazeteci gözaltı haberleri hakkında büyük endişe duyuyoruz . Açıklamamız çok yakında. Erdoğan hakarete/saldırıya müsamaha göstermeyeceğini söylemişti. Bugünkü gözaltılar #Basınözgürlüğü'ne saldırıdır."

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