Gazeteci Okay Gönensin, vefatının birinci yılında anıldı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği Meslekte İz Bırakanlar Toplantıları devam ediyor. Türkiye basınının usta kalemlerinden gazeteci-yazar Okay Gönensin ölümünün birinci yıl dönümünde bugün (13 Temmuz Cuma) saat 11.00’de mezarı başında anılmasının ardından saat 14.00’de Cağaloğlu’nda bulunan TGC Burhan Felek Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıyla anıldı.

Okay Gönensin’i sevenleri anlatacak

Açılış konuşmasını Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto’nun yapacağı toplantının moderatörlüğünü #Tarih Dergi Yayın Yönetmeni Gürsel Göncü üstlenecek.

Toplantıya Okay Gönensin’in oğlu Can Gönensin, T24 Yazarı Hasan Cemal, T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın, Okay Gönensin’in asistanı İlkay Açıkgün, Okay Gönensin’in kardeşi Koray Gönensin konuşmacı olarak katılacak. Toplantıya katılması planlanan “Okay’ın Kitabı”nın yazarı Aytekin Hatipoğlu ise sağlık sorunları nedeniyle toplantıda yer alamayacak.

Okay Gönensin kimdir?

14 Ekim 1950'de dünyaya gelen Okay Gönensin, Saint-Joseph Fransız Lisesi'nden sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi.

Uzun yıllar Cumhuriyet'te Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan ve Hasan Cemal ile birlikte gazeteyi çıkaran Okay Gönensin bir süredir ciddi sağlık sorunları yaşıyordu.

Gönensin, 1974 yılında Cumhuriyet gazetesi yazı işlerinde çalışma hayatına başladı. Hasan Cemal, 1981'de Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olunca Gönensin gazetenin yazı işleri müdürü oldu. 1992'ye kadar Cemal ile birlikte gazetenin yayımlanmasında önemli roller üstlendi.

1992 yılında Cemal ile birlikte Cumhuriyet gazetesinden ayrıldı, Sabah gazetesinde çalışmaya başladı. Sabah gazetesinde çalışırken grubun içerisinde Yeni Yüzyıl gazetesini çıkaran Gönensin, bu gazetenin genel yayın yönetmenliğini üstlendi. Okay Gönensin'in köşe yazıları, 2004 yılından bu yana Vatan gazetesinde yayımlanıyordu.



24. Meslekte İz Bırakanlar Toplantısı: Okay Gönensin Tarih : 13 Temmuz 2018 Cuma

Saat : 14.00

Yer : TGC Burhan Felek Konferans Salonu

Adres: Türkocağı Caddesi No.1 Cağaloğlu

Tel : 0212 513 83 00 Açılış Konuşması:

Turgay Olcayto / Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Moderatör

Gürsel Göncü/ #Tarih Dergi Yayın Yönetmeni Konuşmacılar

Aytekin Hatipoğlu/ “Okay’ın Kitabı” nın Yazarı

Can Gönensin / Oğlu

Hasan Cemal / T24 Yazarı

Doğan Akın/ T24 Genel Yayın Yönetmeni

İlkay Açıkgün / Asistanı

Koray Gönensin / Kardeşi

TGC meslekte iz bırakanlar toplantıları

TGC Meslekte İz Bırakanlar toplantılarıyla yaşayan ve kaybettiğimiz gazeteci ve yazarların dünya görüşlerini, eserlerini üyeleriyle paylaşmayı sürdürüyor. Bugüne kadar toplantılara konu olan gazeteci ve yazarların isimleri (anma tarihlerine göre):

1. Şakir Süter / gazeteci-TGC önceki yönetim kurulu üyelerinden

2. Niyazi Ahmet Banoğlu / gazeteci- tarihçi- yazar

3. Semih Balcıoğlu / karikatürist

4. Faruk Nafiz Çamlıbel / şair-yazar

5. Doğan Nadi / gazeteci-yazar

6. Burhan Arpad / çevirmen-yazar

7. Hrant Dink / gazeteci

8. Uğur Mumcu / gazeteci-araştırmacı yazar

9. Cevat Fehmi Başkut / gazeteci-tiyatro yazarı- TGC önceki başkanlarından

10. Vasfiye Özkoçak /gazeteci-TGC önceki başkan yardımcılarından

11. İlhan Selçuk ve karikatürist Turhan Selçuk

12. Oktay Akbal / gazeteci- öykü yazarı

13. Necmi Tanyolaç / gazeteci- spor yazarı- TGC önceki başkanlarından

14. Yılmaz Öztürk / gazeteci

15. Sedat Simavi / gazeteci- TGC Kurucu Başkanı

16. Ali Gevgilili / gazeteci

17. Oktay Kurtböke / gazeteci- TGC önceki yönetim kurulu üyelerinden

18. Onur Belge / gazeteci - TGC önceki yönetim kurulu üyelerinden

19. Nail Güreli / gazeteci – TGC önceki başkanlarından

20. Hasan Pulur/ gazeteci-TGC önceki yönetim kurulu üyelerinden

21. Elif Naci / gazeteci-ressam

22. Burhan Arpad / çevirmen-yazar

23. Ahmet Rasim- Osman Nihat Akın/ Kadıköylü gazeteciler

*(Düzenleme tarihine göre sıralanmıştır)