Gazetecinin ölümü

*Gürsel Göncü

Okay Abi ‘mübarek’ bir insandı. Biliyorum, onu tanıyanlara bile tuhaf geliyor bu ahlaki-dinî-insani çağrışımları olan kelime. Kendisi de duysaydı, Arap alfabesinin sin ve kaf harflerini hatırlatırdı. Ama bilindiği gibi hem mesleki hem insani anlamda örnek yaratmış nadir bir şahsiyet, kıymetli bir gazeteciydi. Ülkemizde işi neredeyse bitmiş bu meslek erbabının son parlak temsilcisi oydu.

80’li yıllarda Hasan Cemal’le birlikte yönettikleri Cumhuriyet ve 90’lı yıllardaki Yeni Yüzyıl, onun ustalığının ve Türk gazeteciliğinin henüz aşılamamış zirveleri hâlâ. 20. yüzyılın son 20 yılında Okay Gönensin’le birlikte çalışma şansına sahip olanlar, bugün arşivlerin hüzünlü ama övünçlü sayfalarındadır. O dönemde Türk basınının Avrupa’nın büyük gazeteleri standartlarına yaklaşan içerik ve sayfa düzeni, habercilik-fotoğraf anlayışı, yorum-analiz seviyesi, büyük oranda Gönensin’in eseridir.

Cumhuriyet döneminde Hasan Cemal’in meşhur ve klasikleşmiş sözü “Karşı tarafa sordunuz mu?” idi. Okay Gönensin’in ki ise “Okuru salak yerine koyma!” Bugün bu iki en temel gazetecilik ilkesinden bile o kadar uzaktayız ki.

Gazetecilik inançla ve önyargılarla değil soru sorarak, her şeyden önce kendine soru sorarak yapılan bir meslektir. Okay Gönensin bizlere ve okurlara bunu gösterdi. Bugün de, gelecekte de, basında kalite dediğimizde onun adı anılacak, onun sayfaları örnek alınacak. Mübarek Okay Gönensin. Gerçek adıyla Aziz Okay Gönensin.

*Bu yazı, Gürsel Göncü’nün Facebook hesabından alınmıştır.