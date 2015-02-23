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Gazeteci Nuh Köklü cinayetinde ikinci bıçak ortaya çıktı

Kartopu oynarken öldürülen gazeteci Nuh Köklü'nün öldürülmesinde başka bir esnafta daha bıçak olduğu görüntülere yansıdı

23 Şubat 2015 19:53

Kartopu oynadıkları gerekçesiyle bir esnaf tarafından öldürülen gazeteci Nuh Köklü cinayeti soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Köklü'nün öldürüldüğü olayda ikinci bir bıçaklı esnafın daha olduğu ortaya çıktı.

İsmail Saymaz'ın radikal.com.tr'de yer alan haberine göre, gazeteci Nuh Köklü’nün öldürülmesine ilişkin soruşturmada, bir bıçaklı esnafın daha olay yerinde olduğu ve cinayete yardım ettiği ileri sürüldü.

Saldırgan Serkan Azizoğlu’nun yere düştüğü sırada aynı sokakta kuaför olduğu öğrenilen ve elinde bıçak olduğu görülen N.C.’nin Köklü’nün bir arkadaşına müdahale ettiği ve Azizoğlu’nun bıçakla vurmasına fırsat yarattığı iddia edildi. 

Köklü’nün bıçaklanarak öldürüldüğü ana ilişkin görüntülerde, aynı sokakta kadın kuaförü olarak çalışan N.C.’nın de elinde bıçakla yaklaştığı görülüyor. Bu arada, Köklü’yü öldüren Serkan Azizoğlu’nun elinde bıçak olduğu halde dışarıda olduğu ve bir çöp konteynırının arkasındaki Köklü’nün arkadaşlarından Emrah Elhan’ı tehdit ettiği anlaşılıyor.

Tam bu esnada Köklü, Azizoğlu’na tekme atarak, elindeki bıçağın yere düşmesini sağlamaya çalışıyor. Köklü’nün darbesiyle Azizoğlu yere düşerken, Elhan da hem bıçağa hem de saldırgana yelteniyor. Elinde bıçak olan ikinci esnaf N.C. de tam bu esnada Elhan’ı sırtından tutup fırlatarak, Azizoğlu’na müdahale etmesine engel oluyor.

Aynı anda Azizoğlu bıçağını Köklü’ye saplıyor. Avukat Tamer Doğan, ikinci esnafın varlığı ile birlikte olayın seyrinin değiştiğini ve bilinçli bir cinayete dönüştüğünü savunuyor. Doğan, “İkinci esnaf, yere düşen bıçağı Serkan Azizoğlu’nun almasını sağlıyor” diyor.

 

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