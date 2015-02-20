'Nuh Köklü cinayetinde polis video görüntülerini sildi mi?'

CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur, kartopu oynarken öldürülen gazeteci Nuh Köklü cinayetinde polisin görüntüleri sildiği iddialarını Meclis gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı Efkan Ala’ya, İddia edildiği üzere olayın görüntülerini kaydeden öğrencilerin telefonlarına polisler tarafından el konulmuş ve kayıtlar silinmiş midir?” diye sordu.

Onur’un TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesi şöyle.

Kamuoyunda ‘İç Güvenlik Paketi’ olarak bilinen tasarının Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi tartışmaları sürerken İstanbul’da yaşanan olay toplumda derin bir üzüntü ve endişe yaratmıştır. İstanbul’un Kadıköy ilçesinde düzenlenen özgürlük eylemine katılan gazeteci Nuh Köklü, eylemin ardından arkadaşlarıyla kartopu oynadığı sırada gruba tepki gösteren bir esnafın bıçaklı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmiştir.

Basında yer alan haberlere göre, olay anı aynı sokakta bulunan kız yurdu öğrencilerinin cep telefonlarının kamerasıyla yaşananları kayda aldığı fakat polisin görüntü alan öğrencilerin telefonlarını savcılık izni olmadan topladığı ve daha sonra cinayete ilişkin videoları silerek öğrencilere iade ettiği iddia edilmektedir.

- İddia edildiği üzere olayın görüntülerini kaydeden öğrencilerin telefonlarına polisler tarafından el konulmuş ve kayıtlar silinmiş midir?

- İddialar doğruysa polisin olaydaki delilleri karartarak, katil esnafı korumaya çalışmasının sebebi nedir?

- Cinayet görüntülerinin silinmesi yönünde polislere amirleri tarafından bir talimat verilmiş midir?

- Olayla ilgili idari bir soruşturma başlatılmış mıdır, başlatılmışsa soruşturma ne aşamadadır?

- Olayın olduğu bölgede başka güvenlik kameraları var mıdır? Varsa bu görüntüler soruşturmayı yürüten savcılığa teslim edilmiş midir?