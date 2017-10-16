Gazeteci İsmail Küçükkaya ve avukat Fidel Okan hakkında soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi İlyas Kaya'nın ByLock kullandığı iddiasını gündeme getiren gazeteci İsmail Küçükkaya ve konu hakkında isim vermeden paylaşımda bulunan avukat Fidel Okan hakkında soruşturma başlattı.

Bakırköy Başsavcılığı konuyla ilgili, "İsmail Küçükkaya ve Fidel Okan hakkında, TCK 301 ve 125. Maddeleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama ve basın yoluyla kamu görevlisine hakaret suçlarından soruşturmaya başlanılmış olup her iki şüpheli ifadeleri için başsavcılığa çağrılmışlardır" açıklamasında bulundu.

Gazeteci Küçükkaya, Fox TV'de sunduğu Çalar Saat programında Bakan Kaya'nın eşinin telefonundan ByLock çıktığını, çiftin bu sebepten dolayı boşandığını ileri sürmüştü. Küçükkaya'nın iddiası hükümet ve Kaya tarafından yalanlanmış, ancak gazeteci iddiasının arkasında olduğunu, gördüğü listede önemli iş adamları ve siyasetçilerin bulunduğunu ifade etmişti.

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Avukat Fidel Okan da Twitter hesabından, "Bugün bir bakanın Bylock konusunda bayağı başı ağrıyacak! Hikâyesi hiç inandırıcı değil derhal istifa etmeli! Eşi ByLock'çu yani FETÖ üyesi çıkan bir bakan utanmadan o koltukta nasıl oturacak anlamak mümkün değil. Boşanınca mesele çözülüyor mu?" diye yazmıştı.