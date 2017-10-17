İsmail Küçükkaya: Bakan Kaya'nın eşini ByLock listesinde gördüm

Gazeteci İsmail Küçükkaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi İlyas Kaya'nın adının 'ByLock' kullananlar listesinde olduğu iddiasının arkasında durduğunu, haberi takip edeceğini belirtti.

Küçükkaya, Fox TV'de sunduğu Çalar Saat programında Bakan Kaya'nın eşinin telefonundan ByLock çıktığını, çiftin bu sebepten dolayı boşandığını öne sürdü. Küçükkaya'nın iddiası hükümet ve Kaya tarafından yalanlandı ancak deneyimli gazeteci iddiasının arkasında olduğu, gördüğü listede önemli iş adamları ve siyasetçilerin olduğunu belirtti.

Küçükkaya, 'boşanma' iddiasına hiç girmemesi gerektiğini belirterek, bugün sunduğu programında şunları söyledi:

“Orada çok önemli işadamları, bazı siyasilerin isimleri ve bir bakanın da eşinden bahsediliyordu. İşin arkasındayım, takibindeyim. Özel hayatlara girmek istemem, bir kadını asla rencide etmek istemem. Orada susmayı tercih ederim. Olayın bir kısmında değil, öbür kısmında ‘Boşanma kararı aldı’ demiştim canlı yayında. O kısma hiç girmemeliydim.

Haberin peşindeyimdir her zaman ama hiçbir zaman bir kadını üzmek istemem. Dolayısıyla üzdüysem, olayın özel hayata ilişkin kısmı nedeniyle bakandan, Fatma Betül Sayan Kaya’dan özür diliyorum, olayın bu kısmıyla ilgili. Ama haberimin özü konusunda takipte olduğumu da söylemek isterim."

Küçükkaya, daha sonra sosyal medya hesabı Twitter'dan dikkat çekici bir mesaj paylaştı. Küçükkaya, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 220 bin kişilik ByLock listesini açıklamasını istedi.

Öte yandan Küçükkaya'nın iddiasından 1 gün sonra Emniyet Genel Müdürlüğü konu hakkında açıklama yaparak İlyas Kaya'nın ByLock listesinde olduğuna dair bir veri bulunmadığını açıkladı.