Aile Bakanı Kaya'dan 'ByLock' açıklaması: İtibar suikastı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, kendisi ve eşiyle ilgili haberlerin yalan ve iftira olduğunu, bu haberleri ortaya atan ve yayanlarla ilgili hukuki işlemlerin başlatıldığını belirterek, "Şahsımız üzerinden hükümetimizi yıpratmaya yönelik bu tür algı operasyonu ve iftiralar, FETÖ ile kararlı mücadelemizden bizi alıkoyamayacaktır" dedi.

Kaya'nın eşinin telefonundan ByLock çıktığı, bunun üzerine eşinden boşandığı iddia edilmişti. Kaya, iddianın sosyal medyada gündem olması üzerine Twitter hesabından, "Bazı basın organlarında eşim ve şahsım hakkında yer alan iddialar tamamen gerçek dışıdır. İftiralara karşı gerekli hukuki işlemi başlatıyorum" açıklamasında bulunmuştu.

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Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Bakan Kaya, "Bugün bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medyada ne etik ne hukuki ne de insani hiçbir değeri gözetmeksizin şahsım hakkında mesnetsiz iftiralara yer verildiği görülmektedir. Kasıtlı olarak üretilen bu senaryolar tamamen gerçek dışıdır, hayal ürünüdür ve alçakça bir komplonun parçasıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Evli ve iki çocuk annesi biri olarak özel hayatını da konu edinen bu iftiraların, bunları ortaya atan ve yayanların kirli hesapları uğruna her türlü insani ve ahlaki değeri ayaklar altına alabildiklerini gösterdiğini belirten Kaya, şunları söyledi: