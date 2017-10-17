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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Aile Bakanı Kaya'nın eşiyle ilgili açıklama

Bakan Kaya'nın eşinde ByLock bulunduğu iddia edilmişti

17 Ekim 2017 16:58

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşi İlyas Kaya’nın ByLock kullanıcısı olduğuna dair görsel, yazılı ve sosyal medyada yapılan haber ve paylaşımlarda yer alan iddiaların, gerçekdışı bilgilerle toplumu yanıltmaya yönelik ve tamamen asılsız olduğu bildirildi.

Aile Bakanı Kaya'nın eşinin telefonundan ByLock çıktığı, bakanın bunun üzerine eşinden boşandığı iddia edilmişti.

Konuyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "81 İl Emniyet Müdürlüğümüze gönderilen ByLock listelerinde Sayın Bakanın eşi ile alakalı herhangi bir veri bulunmamaktadır" denildi.

Açıklamada, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi İlyas Kaya'nın bylock kullanıcısı olduğuna dair iddialar gerçekdışı bilgilerle toplumu yanıltmaya yönelik olup tamamen asılsızdır.  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilen ve Genel Müdürlüğümüz tarafından da 81 İl Emniyet Müdürlüğümüze gönderilen ByLock listelerinde Sayın Bakanın eşi ile alakalı herhangi bir veri bulunmamaktadır. FETÖ ve tüm terör örgütleri ile mücadelemiz bütün hedef saptırma gayretlerine rağmen aynı kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

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