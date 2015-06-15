Gazeteci Akif Beki: Başbakanlığa girişini yasakladığımız gazeteciler Köşk'e de sokulmasın!

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, Başbakanlık döneminden itibaren 12 yıl başdanışmanlığını yapan Ahmet Sever, Başbakanlığı sırasında Tayyip Erdoğan'ın basın sözcülüğünü yapan gazeteci Akif Beki’nin bazı gazetecilere Köşk yasağı uygulanmasını istediğini yazdı.

Beki’nin kendisine “Başbakanlığa girişini yasakladığımız gazetecileri siz de Köşk’e sokmasanız” mesajı gönderdiğini aktaran Sever, Beki’nin tavrını “Genelkurmay tarafından kendisine yapılanın aynısını şimdi başkalarına yapıyordu” sözleriyle yorumladı.

Abdullah Gül’ün başdanışmanlığını yapan Ahmet Sever, Doğan Kitap’tan çıkan “Abdullah Gül ile 12 yıl” adlı kitabında yaşadıklarını yazdı. Sever, kitabında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 28 Şubat süreciyle birlikte başlattığı akreditasyon uygulamasının AKP iktidarı tarafından ne derecede sahiplenildiğini de aktardı.

“2009 yılının Ocak ayının başında Başbakanlık’ın yanlış ve yalan haber yaptıkları gerekçesiyle yedi gazetecinin akreditasyon kartlarını iptal ettiğini” söyleyen Ahmet Sever, bu isimlerin Hürriyet gazetesinden Turan Yılmaz ve Hasan Tüfekçi, Milliyet gazetesinden Abdullah Karakuş, Star TV’den Fatma Çözen, Akşam gazetesinden Ali Ekber Ertürk, Vatan gazetesinden Vel i Toprak ve Evrensel gazetesinden Sultan Özer olduğunu hatırlattı.

Akreditasyonları iptal edilen gazetecilere ilişkin olarak “Çoğu yakından tanıdığım ve işini doğru düzgün yapmaya çalışan isimlerdi” diyen Sever, gelişme sonrasında Hürriyet’in Turan Yılmaz ve Hasan Tüfekçi’yi Köşk’e kaydırdığını ve ikilinin akreditasyon kartlarını “bekletmeden imzaladığını” belirtti.

Sever, aynı gün Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanı Osman Çangal’ın “Akif Beki’nin kendisini aradığını” söylediğini ve görüşmeyi şu ifadelerle aktardığını yazdı:

“Akif Beki, Başbakanlığa girişini yasakladığımız gazetecileri siz de Köşk’e sokmasanız diyor.”

Çangal’a yanıt olarak “Osman, bunu söylemek için beni sakın aramasın. Kartlarını biraz önce imzaladım zaten” diyen Sever, duruma ilişkin düşündüklerini kitabında şöyle yansıttı:

“Canım sıkılmıştı. Akif Beki daha önce Genelkurmay tarafından kendisine yapılanın aynısını şimdi başkalarına yapıyordu.”

Sever, kitabının devamında “Cumhurbaşkanı’nı bu konu hakkında bilgilendirdiğini” ve “Gül’ün bir sonraki ziyareti olan Türkmenistan seyahatinde de bu kez akreditasyona uğrayan muhabirleri uçağa davet ettiklerini” söyledi.

Akif Beki kimdir?

Biyografi.info sitesinde yer alan bilgilere göre, 2 Temmuz 1971’de Bingöl'de doğan Akif Beki, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu.

Üniversite öğrencisiyken muhabir olarak 1990 yılında gazeteciliğe başlayan Beki, Zaman gazetesi, Flash TV, Haftalık İzlenim, Yeni Şafak, Yeni Yüzyıl ve Turkish Daily News gibi medya kuruluşlarında çalıştı. 1998 yılında Kanal 7 televizyonunun Washington temsilciliğine atanan Beki, 2001'de aynı kanalın Ankara temsilcisi olarak Türkiye’ye geldi.

Erdoğan: Akif kardeşim, canciğerimdir

Yeni Yüzyıl gazetesinde yazı dizileri yayımlanan Akif Beki, 2005’te Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde Başbakanlık Basın Sözcüsü oldu. Beki’nin Ocak 2009’da görevden ayrılmasına ilişkin olarak Erdoğan “Ne istifadır, ne görevden alınmadır. Akif, benim yine kardeşim, yine canciğerimdir” dedi.

Beki, danışmanlık görevinden ayrıldıktan sonra Kanal 24’ün yayın yönetmenliğine getirildi. Üç yıl bu görevde bulunan Beki, İsmet Berkan’ın genel yayın yönetmenliği döneminde Radikal’de köşe yazarı oldu. Akif Beki Radikal’e ikinci kez Eylül 2013’te veda etti ve Hürriyet gazetesine geçti.

Halen Hürriyet’te köşe yazarlığına devam eden Beki, CNN Türk’te, daha sonra Doğan Grubu ile yolları ayrılan Ayşenur Arslan’ın sunduğu “Medya Mahallesi” programının da aralarında bulunduğu programlarda yer aldı. Son olarak kanalda “Baştan Sona” programını sunan Beki, sanatçı Zara ile evli.

Demirören’e ‘Akif Beki’ tavsiyesi

Erdoğan, Mart, 2013'te yaptığı bir açıklamada Erdoğan Demirören'in Milliyet'i satın aldıktan sonra kendisine "Kimi tavsiye edersin" diye sorduğunu, kendisinin de yanıt olarak "O zaman Kanal 24'ten ayrılmakta olan Akif Beki'yi tavsiye ettiğini" duyurmuştu. Beki, kısa bir süre Demirören'lerle çalıştıktan sonra Milliyet/Vatan grubundan ayrıldı.

Kitapları

2008 - İndus Vadisi'nin İncirleri

2008 - Kara Liste

2003 - Erdoğan’ın Harfleri

2004 - Kara Liste: Basın Tarihinin En Büyük Sırrı