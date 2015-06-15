Erdoğan Egemen Bağış'ı tekrar bakan yapmak istedi, Gül engelledi!

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 12 yıl boyunca başdanışmanlığını yapan Ahmet Sever, yazdığı kitapta dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın 17-25 Aralık yolsuzluk iddiaları ortaya çıktıktan sonraki süreçte revize edilen yeni kabinede, rüşvet suçlamalarına muhatap olan Egemen Bağış’ın da yer almasında ısrar ettiğini yazdı.

Ahmet Sever, başdanışmanlığını yaptığı Gül’ün Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı ve Köşk dönemini kapsayan 12 yıldaki tanıklıklarını Doğan Kitap’tan çıkan “Abdullah Gül ile 12 yıl” adlı kitabında anlattı. Sever, “Canım çok sıkkın, Ahmet basını benden uzak tut” ara başlığı altında 17 Aralık yolsuzluk operasyonları ardından Köşk’te yaşanan gelişmeleri de aktardı.

Sever, Abdullah Gül’ün 18 Aralık sabahı kendisine “Sabaha kadar uyuyamadım. Aklım almıyor, olanlara inanamıyorum. Çok üzgünüm ve canım çok sıkkın”, “Bu aralar basını benden uzak tut” dediğini söyledi.

Ahmet Sever, kitabında, operasyonlar ardından haklarındaki yolsuzluk ve rüşvet iddiaları basına sızan dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ve Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış’ın istifa/görevden alınma sürecinde Gül'ün devreye nasıl girdiğini de aktarırken şu bilgileri paylaştı:

"Bu arada (Gül) Başbakan Erdoğan’a ve hükümetin önde gelen isimlerine, haklarında yolsuzluk iddiaları bulunan bakanların ya istifa etmeleri ya da görevden alınmaları gerektiğini söylüyor ve 'Gensoru ile düşürülürlerse zor durumda kalırsınız’ diyordu.

Nitekim, İçişleri Bakanı Muammer Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar 25 Aralık’ta istifa etti. Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış ise görevden alındı. Cumhurbaşkanı, adı geçen bakanların kabine dışında kalmasını sağlamıştı. Başbakan Erdoğan yeni kurulacak Bakanlar Kurulu'nda Egemen Bağış’ı tutmak istiyordu. Cumhurbaşkanı buna da karşı çıktı ve bunun yanlış̧ anlamalara yol açacağını söyledi."

Erdoğan: Takdirim çerçevesinde...

Bağış dışındaki suçlanan isimler Güler, Çağlayan ve Bayraktar hükümetten istifa etmek zorunda kaldıktan sonra, Erdoğan, 25 Aralık 2013’te kabine revizyonu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bakanların bir kısmı mevcut gelişmeler nedeniyle görevden affını istediler. Bir kısmının durumu (yerel seçimde) adaylıklarıyla ilgili zaten. Bir kısmı da takdirim çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanı’mıza teklif ettiğim, kendisinin de onayladığı böyle bir değişiklik oluyor."

Gül: Aşağı insem dört bakanı da Yüce Divan’a gönderirim

Ahmet Sever, 14 Nisan 2014’te yolsuzluk iddialarına ve hükümetin iddialara yönelik tutumuna ilişkin değerlendirme yapılırken Abdullah Gül’ün şunları söylediğini aktardı:

"Ben aşağıya insem Türkiye’yi kısa sürede yıldızının parladığı döneme tekrar götürürüm. AB sürecini yeniden canlandırırım. Dış politikadaki yanlışları düzeltirim. Ülke çok kutuplaştı, bunu giderecek adımları peş peşe atarım. Demokratikleşmeye ağırlık veririm. Haklarında yolsuzluk iddiası bulunan dört bakanı derhal Yüce Divan’a gönderirim.”

Bağış hakkındaki yolsuzluk iddiaları nelerdi?

17 Aralık soruşturma dosyasındaki fiziki ve teknik takip bulguları arasında bulunan, Egemen Bağış'ın oturduğu sitedeki evi ile AB Bakanlığı’nın İstanbul ofisine yapılan ziyaret görüntüleri ile bazı konuşma kayıtları basına sızdı.

Dosyada öne sürülen iddialar arasında, Reza Zarrab’ın Bağış’a “1,5 milyon doları bulan rüşveti” nisan, ağustos ve ekim aylarında eşit taksitlerle verdiği de yer aldı. Rakamın daha da büyüdüğü öne sürülen dosyada paraların ayakkabı kutusu, takım elbise ve çikolata kutusu içinde teslim edildiği öne sürüldü.

‘Her cuma bir ayet sallıyorum’

Bağış, kamuoyunda “Bakara makara” olarak anılacak ses kaydı ortaya çıktıktan sonra Doğan Medya Grubu ile yolları ayrılan dönemin Hürriyet Ankara Temsilcisi Metehan Demir’e “Her cuma (Twitter’da) bir tane ayet sallıyorum” demişti.

‘Alo Fatih’: CHP’li birini konuştur, biz de çakalım

Bağış’a atfedilen ses kayıtları arasında, Habertürk grubu yöneticisi olan ve kayıtlar sonrasında “Alo Fatih” lakabıyla anılan Fatih Saraç ile aralarında geçtiği ileri sürülen bir görüşme de yer aldı. Görüşmede Saraç’ın "Avrupa Birliği İlerleme Raporu hakkında değerlendirmede bulunmak üzere yayına kimi çıkarabileceğini" sorması üzerine Bağış, “Vallahi abi bayramda konuşmayacaksın, bence CHP’li birine konuştur, ondan sonra da bak bu bayramda bile çıktı, Türkiye’nin değerleriyle barışık değil diye biz de çakalım ona” ifadesini kullandı.

Yüce Divan oylamasında en yüksek fire

TBMM’de Ocak, 2015’te yapılan Yüce Divan oylamasında Egemen Bağış için 245 kabul oyuna karşılık 255 ret oyu çıkarken AKP, çekimser, boş ve geçersiz oylarla birlikte toplam 48 fire verdi. Diğer bakanlara kıyaslandığında Bağış, AKP’nin en çok fire verdiği isim oldu.