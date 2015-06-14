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"Gül çiftbaşlılık olmaması şartıyla siyasete döner, talep var ama önce koalisyonun denenmesi gerekiyor"

Ahmet Sever: Gül, seçim sonuçlarını çok önceden tahmin etti

14 Haziran 2015 11:21

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün başdanışmanı Ahmet Sever, Gül’ün siyasete dönme şartlarını açıkladı. Sever, “Çift başlılık olmaz. Ben gelir başbakanlığı yaparım. Karıştırmam. Ben nasıl cumhurbaşkanlığı yaptıysam, sen de öyle cumhurbaşkanlığı yaparsın. Yetkilerinin içinde kalarak... Sen nasıl bir başbakanlık yaptıysan ben de öyle yaparım” dedi. Hürriyet’ten Çınar Oskay’a konuşan Ahmet Sever, Gül’ün dönmesi için taleplerin hep olduğunu belirterek, “Elbette oluyordur yine. Ama önce yeni bir koalisyon  kurmanın denenmesi gerekiyor. Bunun yürüyüp yürümeyeceğini görmek lazım” dedi.

Çınar Oskay’ın Ahmet Sever’le yaptığı söyleşinin ilgili kısmı şöyle:

Abdullah Gül siyasete dönecek mi? 

- Can atar bir havası yok. Aynı noktada. Seçimden sonra Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Ahmet Davutoğlu’nu arayıp hükümet kurulması konusunda cesaretlendirmiş. Türkiye’nin hükümetsiz kalmaması için, içinde AK Parti’nin olacağı koalisyona teşvik ediyor. Gelişmeler ne gösterir bilinmez. “Gerçekten bana ihtiyaç duyarlarsa, o zaman düşünürüm. Tabii bunu kendi şartlarımı ortaya koyarak yaparım” dedi. 

Nedir bu şartlar?

- Daha önce söylemişti. Onlar da şuydu: “Çift başlılık olmaz. Ben gelir başbakanlığı yaparım. Karıştırmam. Ben nasıl cumhurbaşkanlığı yaptıysam, sen de öyle cumhurbaşkanlığı yaparsın. Yetkilerinin içinde kalarak... Sen nasıl bir başbakanlık yaptıysan ben de öyle yaparım.”

Talep ya da davet var mı?

- Hep oldu. Elbette oluyordur yine. Ama önce yeni bir koalisyon  kurmanın denenmesi gerekiyor. Bunun yürüyüp yürümeyeceğini görmek lazım.

Gül seçim sonuçlarını nasıl okudu?

- Bu sonucu çok önceden tahmin etti. Bunu çevresiyle paylaşıyordu. Çok eski bir siyasetçi, devlet adamı olarak gelişmelerin seyrinin bu olacağını gördü.

 

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