Gazete Duvar Genel Yayın Yönetmeni Aksay’dan Sezen Aksu’ya mektup: Gülümse, hadi gülümse, bulutlar gitsin…

Gazete Duvar Genel Yayın Yönetmeni Hakan Aksay, 2017 yılında yayımlanan "Şahane bir şey yaşamak" şarkısındaki "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e..." sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere hedef gösterilen sanatçı Sezen Aksu için bugünkü köşesinde mektup yayımladı.

Aksay yazısında, "Seninle görüşmeyeli, yazışmayalı uzun zaman geçti. "Yengeç kardeşliğimiz adına" kusuruma bakma lütfen, epeydir hatırını soramadım. Son günlerde adın, şarkın ve dilin gündeme gelince defalarca elim kaleme gitti ("kalem" yaşlı gazeteci alışkanlığı işte, sen bilgisayar ya da telefon tuşu anla). Nihayet açıklamanı ve Avcı şiirini okuyunca oturup senin bir dizi şarkından yapılmış bir derleme eşliğinde bu mektubu yazmaya koyuldum. Avcı’yı tam da ikinci kez okuyordum ki, bir arkadaşımdan şöyle bir mesaj aldım: "Sezen’i okuyunca insan anlıyor, boşuna Sezen olmamış kadın…" Bu cümle benim bütün yazacaklarımdan daha güçlü olabilirmiş gibi geldi bir an. Yine de vazgeçmek istemedim bu mektubu yazmaktan." ifadesini kullandı.

Aksay mektubunda şu düşüncelere yer verdi:

"Tanışmamızı hatırlıyor musun? 5 Ekim 2014, pazar günüydü. T24’te "Sezen Aksu ve şu 'nefsini terbiye edemeyen öküzler' üzerine" başlıklı bir yazım çıkmıştı.

"Zihni sürekli ereksiyon halinde bir erkek saldırganlığı" ve sana yönelik ölçüsü olmayan ataklardan bazıları beni o yazıyı yazmaya kışkırtmıştı. (Gerçi o zamanlar senin "dilinin kesilmesi" diye bir ceza falan yoktu. Mesela Takvim Gazetesi, sadece birinci sayfadan "Olmadı kart serçe" başlığını atmış, internet sitesinde de "Minik Serçe çemkirdi" demişti. Allah için daha iyi günlerimizdi…)

Ben de senin onca yıl boyunca yaptıklarından bazılarını sıralayarak saldırılara karşı çıkmıştım. Orada senin "Türkiye Şarkıları" konserlerinden, Türkçe, Kürtçe, Ermenice ve Rumca ezgilerle barış ve hoşgörüye verdiğin emeklerden de söz etmiştim, 12 Eylül kurbanı Erdal Eren’in anısına "Son Bakış"ından ve "Berkin’e" yazından da. Yüzlerce şiirin ve besten olduğundan, yetiştirdiğin sanatçılara kadar bir sürü şeyden işte. Ve içtenliğinden: "Acı çeker, sever, sevilir, sevinir, yaşar ve yazar. Sahnede ‘rol kesmez’.”

Yazının sonunda da sana "nefsini terbiye edemeyen öküzler" konusunda, hayvanları bu işlere karıştırmamak gerekir içerikli bir eleştirim vardı. (Bu arada artık "öküz" kelimesi geçmişin komünizm propagandası kadar tehlikeli bir kavram oldu galiba, yazarken elim mi titredi ne!)

Öğleden sonra telefonum çalmıştı. Seninle bol kahkahalı uzun konuşmamızda sık sık "öküz", "sığır", "boğa" tanımlamaları havalarda uçuşmuştu. Devamı mutlaka yüz yüze tanışmayla gelmeliydi ve geldi de…

Şimdi bu anıları ve kimisi sağcı kimisi "affetmez solcu" birçok insanın seni ne kadar büyük bir iştahla hedef aldığını düşünüyorum da… Senin kaderin bu galiba, Sezen. Kimse ortada duramıyor; ya seviyorlar seni ya da nefret ediyorlar. Belki de mesele senin karakterindedir.

Bazıları neden sadece Sezen Aksu konusunu öne çıkarıyorsunuz, diye eleştiriyor. Biz sadece tek kişiden bahsedip ona destek vermiyoruz ki; onlarca başka insan ve kurum var savunduğumuz. Ama Sezen Aksu Türkiye’de kültürün, aşkın, dostluğun, duygusallığın, kısacası hayatın neredeyse yarım yüzyıllık tarihidir. Ve sağlığımızı, moralimizi, neşemizi korumamız...Onun için izninle sana bir dost tavsiyesiyle bitireyim bu mektubu, yine senin ölümsüz şarkılarından birinden borç alarak: Gülümse Sezen, hadi gülümse, bulutlar gitsin…"

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