Game of Thrones 10 yıl sürebilir

George R.R. Martin’in ‘Buz ve Ateşin Şarkısı’ serisinden yola çıkarak uyarlanan dizi Game of Thrones’un yayınlandığı kanalın program başkanı, "Bunu 10 yıl boyunca devam ettirmek bizleri ve dizinin hayranları için muhteşem olur" dedi.

Independent gazetesinde yer alan habere göre dizinin yapımcı kanalı HBO’nun program başkanı Michael Lombardo bir açıklama yaptı. Lombardo, dizinin yaratıcıları David Benioff ve Dan Weiss’i ikna edebilirse, yeni bölümü 12 Nisan’da yayınlanacak dizinin 10 yıl sürebileceğini belirterek, “Bunu 10 yıl boyunca devam ettirmek bizleri ve dizinin hayranları için muhteşem olur" diye konuştu.