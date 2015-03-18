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Kültür-Sanat

Game of Thrones 10 yıl sürebilir

En çok izlenen dizi ünvanına sahip olan Game of Thrones’un 10 yıl boyunca sürebileceği açıklandı

18 Mart 2015 12:10

George R.R. Martin’in ‘Buz ve Ateşin Şarkısı’ serisinden yola çıkarak uyarlanan dizi Game of Thrones’un yayınlandığı kanalın program başkanı, "Bunu 10 yıl boyunca devam ettirmek bizleri ve dizinin hayranları için muhteşem olur" dedi.

Independent gazetesinde yer alan habere göre dizinin yapımcı kanalı HBO’nun program başkanı Michael Lombardo bir açıklama yaptı. Lombardo, dizinin yaratıcıları David Benioff ve Dan Weiss’i ikna edebilirse, yeni bölümü 12 Nisan’da yayınlanacak dizinin 10 yıl sürebileceğini belirterek, “Bunu 10 yıl boyunca devam ettirmek bizleri ve dizinin hayranları için muhteşem olur" diye konuştu.

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