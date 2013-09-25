Galatasaray’da Ümit Davala ve Hasan Şaş istifa etti

Fatih Terim’in görevine son verildiği Galatasaray’da, yardımcılar Ümit Davala ve Hasan Şaş da istifa etti.

Galatasaray'da Fatih Terim'in görevden alınmasından sonra sarı-kırmızılı ekipte çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Fatih Terim'in yardımcıları Hasan Şaş, Ümit Davala da görevlerinden istifa etti. İkili şu sıralarda Florya'da gözyaşları içinde futbolcular ile vedalaşıyor.

Galatasaray'da Fatih Terim'in görevden alınmasından sonra sarı-kırmızılı ekipte flaş gelişmeler yaşanıyor. Fatih Terim'in yardımcıları Hasan Şaş, Ümit Davala ve Taffarel, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki sabah idmanına çıkmayarak kendi aralarında bir toplantı gerçekleştirdi. Golcü oyuncu Burak Yılmaz da bu toplantıya katıldığı için idmanın ilk yarım saatini kaçırdı. İdmanda takımın başında kondisyoner Scoot Piri yer aldı.

Gözyaşları sel oldu

Toplantı sonrasında Hasan Şaş ve Ümit Davala gözyaşları içinde futbolcular ile vedalaştı. Taffarel'in son kararı henüz bilinmiyor... Yaşananlar ile ilgili olarak ilerleyen saatlerde resmi siteden açıklama yapılması bekleniyor.