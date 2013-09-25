Terim sonrası G.Saray'a kim gelecek; işte 8 aday ve kariyerleri

Ahmet Küçük

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Galatasaray yönetiminin “yönetime saygısızlık” gerekçesiyle görevine son verdiği Teknik Direktör Fatih Terim’in yerine kimin getirileceği merak konusu oldu.

Fatih Terim’in görevine son verilmesinin ardından, basında çeşitli isimler gündeme geldi.

Aralarında dünyaca ünlü isimlerin de bulunduğu listede, şu anda hiçbir görevde bulunmayan ve bir kulübü çalıştıran isimler de yer alıyor.

Terim’in yerine getirilmesi beklenen adayları arasında Roberto Mancini, Roberto Di Matteo, Dick Advocaat, Joachim Löw, Eric Gerets, Andre Villas Boas, Mircea Lucescu ve Jupp Heynckes isimleri öne çıkıyor.

Galatasaray’ın teknik patronluğuna aday gösterilen 8 isim neler yaptı, hangi kulüpleri çalıştırdı, ne başarılar elde etti?

Roberto Mancini: Futbolculuk kariyerinde FC Bologna, Sampdoria, Lazio, Roma ve Leicester City de forma giydi.

Teknik direktörlük kariyerine, Fatih Terim’in Florentina’dan kovulmasıyla yerine gelmesiyle başlayan Mancini, daha sonra Lazio ve Inter’i çalıştırdı. Mancini Inter’de en uzun süreyle görev yapan 2’nci teknik adam oldu.

İtalya’dan sonra Manchester United kulübünün Sir Alex Ferguson’un yardımcılığı görevini reddeden Mancini, Manchester City ile sözleşme imzaladı. 2012’de Manchester City’den ayrılan Mancini şu an boşta.

Mancini 2007-2008 sezonu sonunda Serie A teknik direktörlerinin oylarıyla yılın Teknik direktörü seçildi.

Roberto Di Matteo: İsviçre doğumlu İtalyan teknik direktör, futbolculuk kariyerinde İsviçre'de Schaffhausen, Zürich ve Aarau, ardından İtalya'da Lazio'da ve son olarak İngiltere'de Chelsea takımlarında oynadı.

Şubat 2002'de 31 yaşındayken sakatlık problemleri nedeniyle futbolu bırakan Di Matteo, teknik direktörlük kariyerinde ise Milton Keynes Dons, West Bromwich Albion ve Chelsea'yi çalıştırdı.

2009-10 sezonunda West Bromwich'i Premier Lig'e çıkarmış, 2011-12 sezonunda ise Chelsea'ye FA Cup ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandırmıştır. Chelsea’den sonra başka bir kulüp çalıştırmayan Di Matteo halen boşta.

Dick Advocaat: Futbolculuk kariyerinde önemli bir başarı elde edemeyen Advocaat, teknik direktörlük döneminde ise büyük başarılar kazandı.

Futbolu bıraktıktan sonra çok başarılı bir antrenörlük kariyerine sahip olan Advocaat, Rusya'nın FC Zenit takımı finalde G.Rangers takımını yenerek UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası’nı kazandı. Advocaat’ın kariyerinde Hollanda, İskoçya’da kazandığı çeşitli kupalar da yer alırken, şu an hiçbir görevde bulunmuyor.

Joachim Löw: Futbolculuk kariyerinin ardından, 1992 yılında başladığı antrenörlük hayatında basamakları hızla çıkarak, 46 yaşında Almanya Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.

Joachim Löw, 1998’de Fenerbahçe'nin başına geçti. Türkiye'de kısa bir süre Adanaspor'u da çalıştıran Löw, son olarak Austria Wien'den ayrıldıktan sonra, 2004'te Almanya Milli Takımı yardımcı antrenörlüğüne getirildi. Almanya'nın Dünya 3.'sü olduğu 2006 FIFA Dünya Kupası Finalleri'nde görev yapan Joachim Löw, turnuvanın ardından görevi bırakan Jurgen Klinsmann'ın yerine milli takımın başına getirilerek, 1926 yılından beri Almanya teknik direktörü olan 10. isim oldu.

Löw, halen Almanya Milli Takımı’nın başında.

Eric Gerets: Teknik direktör olarak Lierse SK, Club Brugge, PSV Eindhoven, 1. FC Kaiserslautern, VfL Wolfsburg, Galatasaray ve Olympique de Marseille takımları için çalıştırdı.

Galatasaray'da 2005 ile 2007 sezonları arasında teknik direktörlük yapan Gerets, 83 puanla Galatasaray’ı tarihinin en yüksek puanına ulaşarak şampiyon oldu.

Galatasaray’dan sonra Olympique de Marseille’yı çalıştıran Gerets burada da 2 sezon mücadele etti.

2009-2010 sezonunda Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımını çalıştırmak üzere anlaştıktan sonra 2010’da Fas Milli Takımı'yla anlaştı. Fas Milli Takımı’ndaki görevinden ayrılan Gerets son olarak halen görev Çin’de görev yapıyor.

Andre Villas Boas: Portekiz’in Académica takımı ile kariyerine başlayan Boas, takımı ligde tutmayı başarsa da sadece önemli bir deneyim yaşadı ancak hiçbir başarı elde edemedi.

Daha sonra yine Portekiz kulübü Porto’nun başına geçen Boas, göreve gelmesinden 2 ay sonra ilk kupasını kazandı. Aynı sezonu namağlup olarak tamamlayan Boas’lı Porto aynı yıl, UEFA Avrupa Kupası’nda yine bir Portekiz ekibi olan Braga’yı eleyerek kupayı kazandı. Bu kupa aynı zamanda Boas’ın Avrupa’da aldığı ilk kupa olurken, kendisine de “en genç Avrupa şampiyonu teknik direktör” unvanını kazandırdı.

Porto kariyerinden sonra Chelsea’ye 15 milyon Euro bedelle transfer olan Boas, aldığı başarısız sonuçlar sonrasında kovularak görevine son verildi. Halen Tottenham’da teknik direktörlük görevini sürdüyor.

Mircea Lucescu: Futbolculuk kariyeri de olan Mircea Lucescu, şu an Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk takımını çalıştırıyor.

2000 yılında Galatasaray’ın başına geçerek UEFA Süper Kupa’yı kazanan ve şampiyonluk kupasını kaldıran Lucescu, Shakhtar Donetsk ile de UEFA Kupası’nı kazandı.

Teknik direktörlük kariyerine futbolculuk döneminde Romanya Milli Takımı’nın başına geçerek başlayan Lucescu, Romanya futboluna Türk futboluna da damgasını vuran George Hagi’yi kazandırmasıyla biliniyor.

Romanya’dan sonra Dinamo Bükreş, AC Pisa 1909 SSD, Brescia, AC Reggiana, Rapid Bükreş, Inter, Rapid Bükreş, Galatasaray, Beşiktaş’ı çalıştırdıktan sonra halen görevde olduğu Shakhtar Donetsk’i çalıştırıyor.

Jupp Heynckes: Alman teknik adam futbolculuk yaşamında attığı gollerle hafızalarda kendisine yer etti. Galatasaray Başkanı Ünal Aysal’ın da başkanlık seçimleri öncesi Galatasaray’ın başına getirmek istediği Heynckes, teknik direktörlüğe Almanya’nın Borussia Mönchengladbach takımında başladı. 2 sezon Mönchengladbach’ı çalıştıran Heynckes daha sonra sırasıyla birer sene Bayern Münich, Atletico Bilbao, Eintracht Frankfurt, Tenerife, Real Madrid, Benfica, Atletico Bilbao, Schalke 04, Mönchengladbach, Bayern Münich, Bayern Leverkusen ve Bayern Münich’i çalıştırdı.

Bayern Münich’ten ayrıldıktan sonra Almanya Milli Takımı ve Almanya dışında hiçbir kulübü çalıştırmak istemediğini açıklayan Heynckes de boşta olan teknik direktörlerinden.