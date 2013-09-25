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Spor

Galatasaray'da Fatih Terim'siz ilk antrenmanda kavga çıktı

Fatih Terim’in görevine son verildiği Galatasaray'da bugün yapılan ilk antrenmanda Sneijder ile Eboue arasında kavga çıktığı öne sürüldü

25 Eylül 2013 15:31

Galatasaray'da Fatih Terim’in görevine son verilmesinin ardından yapılan ilk antrenmanda kavga çıktığı öne sürüldü.

Terim'in yardımcıları Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın da katılmadığı idmanda Emmanuel Eboue ve Wesley Sneijder'in birbirine girdiği iddia edildi.

Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra gerçekleştirilen ilk idmanda Eboue ile Sneijder arasında gerginlik yaşandı. Hiçbir antrenörün takımın başında olmadığı idman sırasında Galatasaraylı futbolcular son derece gergin gözükürken önce Sneijder ile Eboue tartıştı.

İkili sakinleştirilirken, bazı futbolcular da Sneijder'e basında çıkan haberler nedeniyle tepki gösterdi.

 

Terim'i Sneijder mi göndertti?

 

Öte yandan Milliyet gazetesinden Nevzat Dindar, Terim’in gönderilmesinde Wesley Sneijder’in etkili olduğunu yazdı.

Dindar, 6 Nisan 2013’te Mersin İdman Yurdu maçında oyundan alınmasına sinirlenen Wesley Sneijder’in Başkan Ünal Aysal’ı arayarak, “Terim varsa ben yokum” dediğini öne sürdü.

Dindar’ın Milliyet’te yer alan haberi şöyle:

“Tarih 6 Nisan 2013... Yer Türk Telekom Arena Stadı. Galatasaray şampiyonluk yolunda kırılma haftalarına girmiş. Rakip Mersin İdman Yurdu. Henüz maçın başında Burhan’ın golüyle ligin son sırasındaki Mersin öne geçiyor, dakikalar ilerledikçe tansiyon tırmanıyor, Dany atılıyordu. Devre bitmeden de Terim tribüne yollanıyordu.

Soyunma odasına giremeyen Terim’in talimatıyla Sneijder ve Emre Çolak kenara alınırken, Amrabat ve Semih Kaya sahaya sürülmüştü. Galatasaray o maçı zor şartlar altında çevirmiş, Terim’den sonra yardımcıları da atılmış ve tecrübeli hoca karşılaşmadan sonra sert mesajlar vermişti. Ancak o maçın devre arasında yaşanan bir olayın Terim ile Başkan Ünal Aysal arasında büyük krize neden olduğu ortaya çıktı.

İkinci yarıya başlamayacağını öğrenen Sneijder, telefonla direkt olarak Başkan’ı arıyor ve “O varsa ben yokum” diyordu. Hollandalı sürekli kenara alınmaktan ve devamlı oynamamaktan şikayetçiydi. Başkan da Sneijder’i teselli ederek, “Biraz sabır” karşılığını veriyor. Bülent Tulun, sponsorun istediği doktor, eleman, transferler derken Terim ve Aysal arasındaki en ciddi uçurum aslında burada oluşuyor.

 

Özür diledi ama

 

Sneijder’in Başkan’ı aradığını Terim hemen öğrenmişti. Çünkü olay soyunma odasında geçmişti ve şahitler vardı. 3 gün sonra Real Madrid maçının rövanşı olmasına karşın Terim, ilk idmanda oyuncusunu kenara çekiyor. Tecrübeli hoca Başkan’dan torpilli olduğunu düşünen Sneijder’e açık ve net konuşuyor, kapıyı da gösteriyor: “Seninle çalışmak istemiyorum. Bir daha gözüme de gözükme.”

Hollandalı açıkça idmandan kovuluyor. Bu durum Başkan Ünal Aysal’ı bir hayli rahatsız ediyor. Çünkü, Sneijder büyük fedakârlık yapılarak alınmıştı ve gitmesi büyük prestij kaybı olacaktı. Ertesi gün Sneijder, Terim’den randevu alarak, hata yaptığını kabul ediyor. Ünlü futbolcu, “Profesyonelliğe yakışmayacak bir harekette bulundum. Sizden özür dilerim” diyerek Terim’den kendisini affetmesini istiyor. Terim de Sneijder’in kalemini kırmıyor ama bunu bir yere yazıyor.”

 

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