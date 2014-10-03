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Spor

Galatasaray'da iki başkan adayının da listeleri belli oldu

Yarsuvat'ın listesinde bulunan Mehmet İpekdokuyan, Mete İkiz ve Ebru Köksal, Ünal Aysal'ın mevcut yönetiminde de bulurken, Abdurrahim Albayrak ise bir önceki yönetiminde görev almıştı

03 Ekim 2014 16:10

Galatasaray Kulübü'nde 25 Ekim'de yapılacak olağanüstü seçimde başkanlık için aday olan Alp Yalman ve Duygun Yarsuvat'ın yönetim kurulu aday listeleri açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Alp Yalman'ın listesinde M. Taner Aşkın, O. Nasuhi Sezgin, Işın Çelebi, Levent Nazifoğlu, Mehmet Dedeoğlu, Alper Narman, Aydın Yardım, Abdullah Kavukçu, Dikran Gülmezgil ve Erdal Aslan asil üye, Mehmet Altıoklar, Levent Karadeniz, Can Natan, Erdem Keçeci ve Erol Türk de yedek üye olarak bulundu.

Duygun Yarsuvat'ın listesinde ise Hamdi Yasaman, Dursun Aydın Özbek, Mehmet İpekdokuyan, Abdurrahim Albayrak, Mehmet Can Topsakal, Cem Kınay, İsmail Sarıkaya, Mete İkiz, Ahmet Tunç Akan ve Ebru Köksal asil üye, Ceyda Gürcan, H. Murat Atay, H. Ural Aküzüm, Ali Yüce ve S. Arda Üçer de yedek üye olarak yer aldı.

Yarsuvat'ın listesinde bulunan Mehmet İpekdokuyan, Mete İkiz ve Ebru Köksal, Ünal Aysal'ın mevcut yönetiminde de bulurken, Abdurrahim Albayrak ise bir önceki yönetiminde görev almıştı.

Ayrıca adayların denetim, disiplin ve sicil kurullarında görev yapacak isimler de açıklandı.

 

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