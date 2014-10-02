Galatasaray Üniversitesi'nin eski rektörü Alp Yalman'a rakip mi olacak?

Galatasaray’ın eski başkanı Adnan Polat’ın tüm ekibini neredeyse listesine alan Alp Yalman’a karşı bir aday çıkarmak için camia içindeki bir grubun, Galatasaray Üniversitesi'nin eski rektörü Prof. Duygun Yarsuvat’ı ortak akıl adayı olarak belirledikleri öne sürüldü.

Fanatik'te yer alan habere göre Ahmet Ocaklı, Serdar Eder gibi camianın etkili isimlerinin de yer aldığı ekibin adayı Yarsuvat’ın akşam saat 18.00’e kadar Divan Kurulu Başkanlığına listesiyle beraber başvuracağı iddia edildi.

Ünal Aysal'ın işaret ettiği Cemal Özgörkey dün seçimeye girmeyeceğini açıklamıştı.

Yarsuvat kimdir?

Profesör Dr. Duygun Yarsuvat, 18 Ağustos 1937 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Galatasaray Lisesi’nden sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirmiştir. Eğitimine Brüksel Kitle İletişim Araçları Enstitüsü; Amerika’da Princeton Üniversitesi’nde devam etmiştir. 1966’da “hukuk doktoru”, 1971’de“doçentlik” payesine yükseltilmiştir. 1978’de ise profesör olmuştur. 1967 yılında Amerika’da Columbia Üniversitesi’nde Karşılaştırmalı Hukuk Mastırı; 1978 yılında da İsviçre’de Cenevre Uluslararası Çalışma Örgütü kapsamında sürdürmüştür.

1971-1997 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeki görevi süresince Ceza Hukuku, Kriminoloji ve Ceza Usul Hukuku alanlarında dersler vermiştir. Verdiği dersler arasında, kriminoloji, ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukukuna ek olarak insan hakları hukuku, fikri mülkiyet hukuku, basın hukuku ve bilişim hukuku yer almaktadır. 1983 ve 1986 yılları arasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde konuk profesör olarak Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanlarında ders vermiştir. 1997 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeliği görevine başlamış, 2008 yılına kadar kesintisiz Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku derslerini bu Üniversitede sürdürmüştür.

Profesör Yarsuvat, 1987-1988 ve 1996-1997 yılları arasında Türk Ceza Kanunu Hazırlama Komisyonu’nda üyelik yapmıştır. 1988 ve 1992 yılları arasında Avrupa Konseyi Suç Sorunları Komitesi’nde Bilimsel Kriminolojik Konseyi’ne seçilmiş ve bu komitenin 4 yıl üyeliğini yapmıştır.

Akademik çalışmaları yanında Duygun Yarsuvat idari görevler de yüklenmiş, 1983-1997 yılları arasında İstanbul Siyasal Bilgiler Fakültesi Senato Üyesi, Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmüştür.

1997 yılında Galatasaray Üniversitesi’nde öğretim üyeliği görevini üstlenmiştir. 2001-2004 yılları arasında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı olarak görev yapan Profesör Yarsuvat, 2004 yılında Galatasaray Üniversitesi’ne Rektör seçilmiştir (2004-2008).

Profesör Yarsuvat, içinde bulunduğumuz yıla kadar Türk Ceza Hukuku Derneği’nde kurucu üye; Uluslararası Ceza Hukuku Derneği’nde ise Yönetim Kurulu üyesi sıfatlarını haizdir.

Profesör Yarsuvat halen Yeditepe Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans ve lisansüstü öğrencilere ceza muhakemesi ve ceza hukuku dersleri vermektedir.

Profesör Dr. Duygun Yarsuvat’ın birden fazla bilimsel kitabı, onlarca Türkçe, Fransızca, İngilizce makaleleri bulunmaktadır.

“Association Internationale des Criminologues de Langue Française”, “Association International de Droit Penal (AIDP)”, “Fondation Internationale Pénale et Pénitentiaire”, Türk Ceza Hukuku Derneği isimli kuruluşların üyesi bulunmaktadır.

Akademik faaliyetlerinin yanında, 1965 yılından bu yana İstanbul Barosu’na kayıtlı olan ve 1965 ve 1994 yılları arasında Yarsuvat Hukuk Bürosu’nda avukatlık yapan Profesör Yarsuvat, 1994 yılından bu yana Duygun Yarsuvat & Ömür Yarsuvat ünvanlı Hukuk Bürosu’nda avukatlık faaliyetine devam etmektedir.