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Spor

Galatasaray'a ceza kapıda

Galatasaray taraftarlarının Arsenal maçı öncesinde ve sonrasında çıkardığı olaylar nedeniyle Galatasaray'a UEFA tarafından para cezası gündemde

02 Ekim 2014 21:08

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 1 Ekim 2014 tarihinda Arsenal ve Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı taraftarların çıkardığı olaylar nedeniyle UEFA'dan para cazası verilmesi bekleniyor.

Maç öncesi polis eşliğinde Emirates Stadı'na yürüyen 3 bin civarında Galatasaray taraftarı, uyarılara rağmen işaret fişekleri attı. Polis, fişek atan 6 taraftarı gözaltına aldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, bütün önlemlere rağmen stada fişek ve meşale sokmayı başaran Galatasaray taraftarların sahaya attığı fişekler ilk yarıda maçın bir süre duraklamasına neden oldu.

Olayları değerlendirecek olan UEFA'nın Galatasaray'a para cezası vermesi gündemde. Bu eylem sarı-kırmızılı taraftarların karıştığı ilk olay olmadığı için, ileride tekrarı halinde 'tribün kapatma' gibi cezalar gündeme gelecek.

 

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