Polat: Aysal, Galatasaray’dan 40 milyon dolar para aldı

Galatasaray’ın eski başkanı Adnan Polat, “Ünal Aysal genel kurulda aba altından sopa gösterdi, üyeleri ‘giderim’ diye tehdit etti. Konu Galatasaray hisseleri olunca olaya ticari baktı, 40 milyon dolar aldı kulüpten” dedi.

2011’de Mali Kongre’de yaşananların ardından istifa etmek zorunda kalan Galatasaray’ın eski başkanı Adnan Polat, Skytürk 360’ta yayınlanan Telegol Programı’na konuştu.

Polat, şunları söyledi:

‘Galatasaray’ın mal varlığı gaddarca harcandı’

- 2011 yılında yapılan kongre bana göre kara bir leke. Galatasaray’ın mal varlığı gaddarca harcandı. Bonkörce harcandı. Yani ‘deniz bitti’.

- Beni görenler artık benden özür diliyor. Çünkü “organize saldırı” oldu. Galatasaray Liseli çocukları benim aleyhime kandırdılar. Galatasaray’ın son dönemde ortaya çıkan sıkıntıları 10 yılda ancak kapanır.

- Benim başkanlığım döneminde tüm rakiplerimiz şike davasına bulaşmışken biz o süreçten tertemiz çıktık. Ama bazıları “büyük ağabeylik” yapacakken, düşene vurmayı seçtiler.

‘1 milyar lira gelirle ne yapmışlar merak ediyorum?’

- Yeni yönetim şirket birleşmesi olmasaydı hangi hisse senetlerini satacaklardı? 1 milyar gelirle bu yönetim ne yapmış onu merak ediyorum. Ne çivi çaktıklarını bilmiyorum. Biz her sıkıntıda bile varlık satışı yapmadık.

- İnan Kıraç hayatında 3-5 maça gitti mi? Yaptıkları yanlış. Galatasaray’da atama usulüyle başkan belirleniyor. Ünal Aysal’ın kulüpte esamesi okunmazken başkan oldu. Ünal Aysal’ın Galatasaray’daki üyeliğinden çok benim yöneticilik tecrübem var.

- İnan Kıraç’a soruyorum. Ali Sami Yen için ne yapmışlar? Ben Galatasaray Müzesi’ne mumyasını dahi yaptırdım kaç kere ziyaret ettiler. Pul bastırdım. Hayatını anlatan kitap yaptırdım.

‘Alp Yalman’a her türlü yardımı yaparım’

- Ünal Aysal genel kurulda “aba altından sopa gösterdi” üyeleri giderim diye tehdit etti. Gitmek için bahane aradı ve Divan Kurulu’nu ortaya attı. Bugüne kadar hiçbir proje üretmediler. Ünal Aysal Galatasaray hisseleri söz konusu olunca olaya ticari baktı. 40 milyon dolar para aldı Galatasaray’dan. Ben o hisse senetlerini QVT’den almak için 3 sene uğraştım.

- Alp Yalman isterse her türlü yardımı yaparım. Alp Bey çok tecrübelidir. İç barışı sağlar.