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Spor

Cesare Prandelli Galatasaray'dan istifa hazırlığında mı?

Ünal Aysal’ın görevi bırakma kararı almasından sonra Prandelli’nin seçimin ardından istifasını sunacağı iddia ediliyor

03 Ekim 2014 12:26

Galatasaray’da, Arsenal karşısındaki 4-1’lik yenilginin sorumlusu olarak gösterilen Teknik Direktör Cesare Prandelli’nin istifa hazırlığı yaptığı öğrenildi. İtalyan hocanın özellikle seçim sürecinden olumsuz etkilendiği ve sarı-kırmızılı kulüpteki geleceğini parlak görmeyerek bu kararı aldığı ifade edildi.

Başkan Ünal Aysal’ın görevi bırakma kararı almasından sonra kurmaylarıyla çeşitli değerlendirmelerde bulunan Prandelli’nin seçimin ardından istifasını sunacağı bildirildi. İtalya dışında ilk kez çalışan tecrübeli teknik adamın kulüpte karşılaştığı tablo nedeniyle büyük hayal kırıklığına uğradığı dile getirildi. Prandelli’nin, kongreye kadar oynanacak Erciyes, Fenerbahçe ve B.Dormund maçlarının ardından görevini bırakarak yeni yönetimin önünü açmaya çalışacağı vurgulandı.

Öte yandan, Arsenal maçının ardından geceyi Londra’da geçiren Galatasaray kafilesi öğleden sonra döndü. Doğrudan Florya’ya geçen sarı-kırmızılı takım, Kayseri Erciyesspor maçının hazırlıklarına başladı. Arsenal’e karşı forma giyenler yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular yarı sahada çift kale maç oynadı. Cim-Bom bugün yapacağı antrenmanın ardından Kayseri’ye uçacak.

 

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