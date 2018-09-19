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Spor

"Galatasaray, rakiplerine önemli bir mesaj verdi"

Hakan Ünsal: Galatasaray kendi sahasında kolay kolay kaybetmez!

19 Eylül 2018 13:50

Hürriyet yazarı ve eski futbolcu Hakan Ünsal, Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi D grubu ilk maçında Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını mağlup etmesinin ardından kaleme aldığı yazısında, sarı kırmızılı takımın aldığı galibiyetle rakiplerine ‘önemli bir mesaj’ verdiği yorumunda bulundu.

“60. dakikadan sonra tekrar dengelenen oyun ve Eren Derdiyok’un varlığını nefis golle ağır şekilde hissettirmesi maça noktayı koydu” diyen Ünsal, Galatasaray’ın kendi sahasında kolay kolay kaybetmeyeceğini söyledi. Sarı kırmızılı ekibin kendi sahasında alacağı galibiyetlerle gruptan çıkacağını kaydeden Ünsal, “Bu net galibiyet gruptaki diğer takımlara da önemli bir mesaj ve ‘Guptan çıkış hesaplarında beni ayrı tutun’ demek” ifadesini kullandı.

*Hakan Ünsal'ın yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz. 

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