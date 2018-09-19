“Fatih Terim çok ama çok hatalar yapmış, büyük facialar yaşamış, yaşatmış olabilir ama...”

Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi D grubu ilk maçında Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını 3-0 mağlup etmesinin ardından kaleme aldığı yazısında, sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim için övgü dolu yorumlar kaleme aldı.

Habertürk gazetesinin bugünkü (19 Eylül) nüshasındaki ‘Hayal etmeye cüret etmek’ başlıklı yazısında, “Terim çok ama çok hatalar yapmış birisidir. Büyük facialar yaşamış, yaşatmış insani olarak açıklaması kolay olmayan problemler yaşamış ve yaşatmış olabilir” diyen Çelikler, sözlerine şöyle devam etti: “Ama kabul edelim ki onun hayallerine cüret dahi edemeyeceklere teknik adamlıkta avans verir.”

"Lokomotiv Moskova sonuncu bitirir; Galatasaray, Porto ile liderlik mücadelesi verir"

Yazısında, Lokomotiv Moskova’nın D Grubu’nu sonuncu olarak bitireceği tahmininde bulunan Çelikler, Galatasaray için ise, “Porto ile liderlik mücadelesi verir diye düşünüyorum” ifadesini kullandı. Habertürk yazarı, “Önce hayal edebilen sonra da hayali için çalışan ve oyuncu grubunu bir takım istekleri konusunda ikna eden Terim'i ve oyuncularını kutluyorum” diye ekledi.

*Serdar Ali Çelikler’in yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz.