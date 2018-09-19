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Spor

Milliyet yazarından Ndiaye'ye: Aymazlık ötesi!

"Bu güzel gecenin mutluluğunu bu denli ucuza bozmak sana yakışmadı!"

19 Eylül 2018 13:34

Milliyet yazarı Mehmet Ayan, Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi D grubu ilk maçında Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını mağlup etmesinin ardından kaleme aldığı yazısında, karşılaşmanın 87. dakikasında ikinci sarı kartta kırmızı kart gören ve hem oyun dışı kalan hem de cezalı duruma düşen Badou Ndiaye’yi eleştirdi.

Senagalli futbolcunun kırmızı kart görmesinin Porto maçı için yapılan planları bozduğunu söyleyen Ayan, “Hocanın verdiği reaksiyon bilemiyorum ekrana yansıdı mı? İnanılmaz bir sorumsuzluk örneği verdi. Oyun gereği olsa bile kalene 60 metrede o faulü maç 2-0’ken yapmak aymazlık ötesi! Hele de bu kadar iyi oyuna... Hiç olmadı Badou.. Hem de hiç... Bu kadar güzel gecenin mutluluğunu bu hareketle bu denli ucuza bozmak yakışmadı sana!” yorumunda bulundu.

*Mehmet Ayan'ın yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz. 

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