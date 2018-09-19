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Spor

Galatasaray maçının ardından: Oyun çok parlak değil ama...

Serhat Ulueren: Bu skor beni biraz da ürküttü, hatta korkuttu da

19 Eylül 2018 12:53

Vatan yazarı Serhat Ulueren, Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi D grubu ilk maçında Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını mağlup etmesinin ardından kaleme aldığı yazısında, sarı kırmızılıların aldığı 3-0’lık skoru ‘Sirius Yıldızı’ kadar parlak olarak nitelendirdi.

Başta sarı kırmızılı takımın file bekçisi Muslera olmak üzere, Galatasaray’ın oynadığı futbola övgüler düzen Ulueren, skorun kendisini biraz da olsa ürküttüğünü belirterek, Şampiyonlar Ligi’nin 2002-03 sezonuna da deplasmanda Lokomotif Moskova’yı 2-0 yenerek başlayan Galatasaray’ın sonrasında grupta sadece Brugge’den 1 puan aldığını ve 4 puanla sonuncu olduğunu hatırlattı.

"Galatasaray, Schalke’yi devirdiğinde tur biletini cebine koyar"

Pazartesi akşamki performansın ardından ise Galatasaray’ın bu sezon grubu lider bitireceği tahmininde bulunduğuna inandığını söyleyen Vatan yazarı, “Üstelik Schalke-Porto berabere bitti. Ekim ayı başında Porto’dan alınacak bir beraberlik ve sonrasında Schalke’yi devirdiğinde tur biletini cebine koyar G.Saray” ifadelerini kullandı.

*Serhat Ulueren’in yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz.

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