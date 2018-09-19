"En önemlisi, bu yoklukta kulübün kasasına 2.7 milyon Euro'nun girmesidir"

Şampiy10 yazarı Bahri Havadır, Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi D grubu ilk maçında Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını mağlup etmesinin ardından kaleme aldığı yazıda, dünkü maçın ardından 'en önemli olan şey'in bu yoklukta kulübün kasasına 2.7 milyon Euro girmesi olduğunu söyledi.

"Sarı-kırmızılıların oyun iştahı, kazanma arzusu en üst noktadaydı" diyen Havadır, sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim için de 'peygamber sabrı var' yorumunda bulundu.

Eren Derdiyok’un golünden sonra Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in devre arasında transfer yapmasına gerek olmadığını savunan Havadır, "Tabii ki bu işin şakası. Ocak ayında 1-2 takviyeyle olağanüstü bir takım olacağı kesin G.Saray’ın" diye ekledi.

*Bahri Havadır'ın yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz.