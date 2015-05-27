'Galatasaray, Hamza'ya 2'si opsiyonlu 5 yıllık sözleşme önerecek'

Sarı-kırmızılılar, son iki yılı opsiyonlu olmak üzere 5 sezonluk mukaveleyi Hamza Hamzaoğlu’nun önüne koyacak. Bu sezon sadece 500 bin dolar alan genç çalıştırıcının parası 1 milyon 750 bin dolarla başlayacak, diğer iki sezonda 250’şer bin dolar artacak.

Galatasaray, kendilerini 20. şampiyonluğa ulaştıran teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile 5. yıldızı da görebilecek 5 yıllık bir sözleşme imzalayacak.

Milliyet’te yer alan habere göre, Cim-Bom’un yeni başkanı Dursun Özbek, Cesare Prandelli’den sonra göreve getirilen ve ‘evlat tarifesi’ uygulanarak 500 bin dolara imza atan Hamza Hamzaoğlu’yla masaya oturacak ve 3 yıllık sözleşme sunacak. Sözleşmeye 2 yıllık opsiyon maddesinin de konulacağı bildirildi. Bu durumda Hamzaoğlu 5 yıl Galatasaray’ın hocası olarak görev yapacak.

Koşulsuz kabul

Başarılı teknik adamın yıllık ücretinin ise ilk sene için 1 milyon 750 bin dolar, ikinci yıl 2 milyon, son sezon için ise 2 milyon 250 bin dolar olarak planlandığı belirtildi.

Galatasaray’daki geleceği ile ilgili bugüne kadar net ifadeler kullanmayan Hamzaoğlu, Beşiktaş maçından sonra, “Kulübün bana ihtiyacı olduğunda teklif geldi ve koşulsuz kabul ettim. Yine yöneticilerimiz benimle devam etmek isterse şartsız devam etmekten onur duyarım” diyerek yönetime mesajı iletmişti.

Hamzaoğlu’nun gerek teknik adamlığından gerekse kişiliğinden ve uyumlu yapısından son derece etkilenen Dursun Özbek’in bu nedenle genç teknik adamla uzun yıllar çalışmak istediği belirtildi. Özbek’in, Bursa maçından sonra Hamzaoğlu ile sözleşme imzalayıp transfer için hocasının vereceği raporu değerlendireceği ifade edildi.

‘Bedava da olsa yine çalışırım’

Galatasaray’a unutulmayacak bir şampiyonluk yaşatan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, önce yöneticilerle birlikte Feriye Lokantası’ndaydı, daha sonra oyuncuların isteğini kırmayarak Reina’da soluğu aldı. Hamzaoğlu sözleşmesiyle ilgili sorulara, “Hayatta parayı önemsemem. Bunu asla polemik yapmam. Galatasaray’da bedava da çalışırım” dedi.

Hamzaoğlu, Sneijder konusunda ise, “Burada çok mutlu ve sorumluluk alan bir futbolcu. Bize bir şey demedi. Ancak bir futbolcu oynamak istemiyorum derse yapacak bir şey yok. Buna saygı gösteririm. Hayat prensibim bu benim” ifadelerini kullandı.

Başkan Dursun Özbek, Hamza Hamzaoğlu ile görüşerek, teklifini iletecek.