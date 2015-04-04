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Spor

Galatasaray'da Hamza Hamzaoğlu istifadan dönmüş

Abdurrahim Albayrak ve Ali Dürüst ikilisinin, istifa noktasına gelen Hamzaoğlu’nu zor ikna ettiği öğrenildi

04 Nisan 2015 14:41

Galatasaray'da yönetici Hamdi Yasaman'ın oynanan futbol nedeniyle yaptığı eleştirilerin teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nu istifanın eşiğine getirdiği ancak Abdürrahim Albayrak ve Ali Dürüst ikilisinin Hamzaoğlu'nu ikna ederek kalmasını sağladığı ortaya çıktı.

Milliyet gazetesinin haberine göre, şampiyonluk yarışının yanında, başkanlık yarışının da yaşandığı Galatasaray’da, kongrenin lig yarışının önüne geçmesinden endişe duyulurken, ilginç bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı. Camiadaki birçok kişinin takdirini toplayan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun istifadan son anda vazgeçirildiği belirtildi.

Galatasaray’ın seri galibiyetler aldığı bir dönemde 2. Başkan Hamdi Yasaman’ın oynanan futbola yönelik eleştirileri, ardından da puan kaybı olunca tenkitlerin dozajını artırması Florya’da soğuk rüzgârlar estirdi.

 

Kopma noktası

 

Bu süreçte Hamza Hamzaoğlu’nun istifa noktasına kadar geldiği ortaya çıktı. Abdurrahim Albayrak ve Ali Dürüst ikilisinin, istifa noktasına gelen Hamzaoğlu’nu zor ikna ettiği belirlendi. Futbolcuların da bu durumdan olumsuz etkilenerek ikiliye dert yandığı ifade edildi.

Yönetim içinde sorumlu kişiler dışındaki isimlerin futbolla ilgili eleştirilerinin Dürüst ve Albayrak’ı da kopma noktasına getirdiği belirtildi. Ancak takımın şampiyonluk iddiası ve dördüncü yıldızın önemi nedeniyle ikili devam edip diğer taraftan da Hamza Hamzaoğlu ile futbolcuları motive etmeye çalıştı.

Ali Dürüst ve Abdurrahim Albayrak’ın devam etmeme kararının Hamza Hamzaoğlu üzerinde nasıl etki yaratacağı ise merak ediliyor.

 

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