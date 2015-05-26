Hamzaoğlu Galatasaray tarihine geçti

Galatasaray Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Spor Toto Süper Lig'de 2014-2015 sezonunda sarı kırmızılı kulübü şampiyonluğa taşıyarak Galatasaray’da hem futbolcu hem de teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan ilk isim oldu.

Galatasaray'ı şampiyon yapan teknik adamlar, bu başarıyı futbolculukları döneminde yaşayamadılar. Futbolculuğunda 1992-1994 yılları arasında sarı-kırmızılı forma ile 2 şampiyonluk yaşayan Hamzaoğlu, teknik direktör olarak 2014-2015 sezonunda mutlu sona ulaşarak adını kulüp tarihine altın harflerle yazdırdı.

Galatasaray'ın şampiyonluklarında teknik direktör olarak sırasıyla Gündüz Kılıç, Kaleperovic, Brian Birch, Derwall, Mustafa Denizli, Kalli, Hollmann, Fatih Terim, Lucescu, Gerets ve Cevat Güler'in imzası vardı. Bu isimlerin hiçbiri, futbolcu olarak sarı-kırmızılı formayla şampiyonluk göremedi.

İlk başaran Kocaman'dı

Türkiye’de aynı takımda hem futbolcu hem de teknik direktör olarak şampiyonluğa ulaşan ilk isim ise Aykut Kocaman. Fenerbahçe forması ile 1988-89 ve 1995-96 sezonlarında şampiyonluk sevinci yaşayan Kocaman, sarı lacivertlileri teknik direktör olarak 2010-2011 sezonunda şampiyon yaparak bu önemli başarıya imza attı.

Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray’da hem futbolcu hem de teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan ilk isim olurken, Türkiye’de de bu önemli başarıya imza atan ikinci isim olma başarısı gösterdi.

Sağlam farklı takımlarla başardı

Ertuğrul Sağlam ise farklı takımlarda hem futbolcu hem de teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan bir diğer Türk teknik direktör... Sağlam, Beşiktaş formasıyla 1995 yılında lig şampiyonluğuna ulaşırken, Bursaspor’un teknik direktörü olarak da 2010 yılında şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardı.