Hamzaoğlu 'muhteşem geri dönüşün' şifresini açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 2-0 geriden gelerek Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Maça çok kötü başladıklarını söyleyen Hamza Hamzaoğlu, "Rakibimiz de her topta uzun oynayınca mesafe açıldı, çok tehlike yaşadık. Her şeye rağmen ilk yarıda 4-5 pozisyonumuz vardı. Buna karşın gol yedik, 2-0 ile girdik devreye. İlk yarıda sesimizi duyuramadık, sahada kendi başına mücadele eden oyuncular vardı. Devre arasında daha yakın oynamamızı, önde oyunu tutup, sonra golü aramamız gerektiğini anlattık. Bugün belki göze hoş gelen bir oyun çıkmadı ortaya ama, iyi bir mücadele oldu" dedi.

Albayrak açıklaması

Hamzaoğlu, "Abdurrahim Albayrak iyi şu anda, tansiyonu çıkmıştı. Düşürdüler, tekrar çıktı. Şu anda hastaneye gidiyor, İnşallah bir şey olmaz, çünkü ondan önemli bir şey olamaz" diye konuştu.

"Bugün kazanmasak, derbi..."

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi hakkında da konuşan başarılı teknik adam, "Derbiyi izleyeceğiz. Ne olursa bizim için hayırlı olsun. Sıralamanın çok önemli olduğunu düşünmüyorum şu anda, önemli olan sezon sonunda üst sırada bitirmek. Önemli olan bizim kazanmamız, bugün kazanmasak hiçbir anlamı yoktu. Biz kendi maçlarımıza bakacağız" ifade etti.