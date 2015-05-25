Hamza Hamzaoğlu: Beşiktaş bizden iyi oynadı

Beşiktaş’ı 2-0 yenen Galatasaray’da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, “İyi bir sonuç elde ettik. İki takım da istediğini aldı. Biz galibiyeti aldık. Onlar da iyi futbol sergiledi, bu prestij açısından önemliydi. Açıkçası sahada bizden iyiydiler” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş'ı TT Arena'da 2-0 deviren Galatasaray'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu önemli açıklamalar yaptı.

Fanatik’te yer alan habere göre, sarı-Kırmızılılar'ın hocası, "Şükürler olsun. İyi bir sonuç elde ettik. İki takım da istediğini aldı. Biz galibiyeti aldık. Onlar da iyi futbol sergiledi, bu prestij açısından önemliydi. Açıkçası sahada bizden iyiydiler. Biz stratejik oynamak zorundaydık. Takım savunmasında, hızlı hücumlarda iyiydik. Umarım son maçı da kazanıp şampiyonluğu kutlarız. Sonra da kupa finali var. Onda da zafere ulaşıp sezonu arzuladığımız gibi noktalarız" şeklinde konuştu.

Hamzaoğlu, Fenerbahçe'nin Başakşehir maçıyla ilgili, "Yarın göreceğiz. Bizim önümüzde bir maçımız var. O maçı göz önünde bulundurmadık. Son maçı da kazanıp şampiyon olmak istiyoruz. Taraftarımıza teşekkürler, inanılmaz bir coşku vardı. Tabii ki oyuncular da onlarla beraber coşuyorlar. Herkese hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.