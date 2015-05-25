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Spor

Galatasaray ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi garantiledi

Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde kalan Beşiktaş Devler Ligi şansını yitirirken, önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı

25 Mayıs 2015 02:13

Galatasaray ve Fenerbahçe önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi.

Ligi şampiyon tamamlayan takım Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılacak. 2. olan takım ise Şampiyonlar Ligi'ne 3. Ön Eleme'den katılacak, yani gruplara kalabilmek için 2 tur geçmek zorunda kalacak. Ntvspor’da yer alan habere göre, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Elemesi'ne Galatasaray giderse seribaşı olacak, Fenerbahçe ise olamayacak.

Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde kalan Beşiktaş ise Devler Ligi şansını yitirirken, önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

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