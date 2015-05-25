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Spor

Arda Turan, derbiyi Galatasaray formasıyla tribünden izledi

Arda Turan karşılaşma öncesinde soyunma odasına inerek sarı kırmızılı futbolculara başarı diledi

25 Mayıs 2015 00:59

Galatasaray-Beşiktaş maçını, Atletico Madrid'de oynayan Arda Turan ile Saint Etienne forması giyen Mevlüt Erdinç de tribünden izledi.

Geçtiğimiz transfer döneminde adı Galatasaray ve Trabzonspor ile sık sık anılan golcü oyuncu Mevlüt Erdinç, derbi maç öncesi TT Arena tribünlerinde görüntülendi. Fransa Ligi takımlarından St.Etienne forması giyen milli oyuncu Mevlüt Erdinç, dün sona eren Ligue 1'de bu sezon 26 maçta görev alırken 8 gol kaydetti.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Arda Turan da dev maçı TT Arena'da izleyenler arasında yer aldı. Atletico Madrid'de forma giyen milli futbolcuya sarı kırmızılı taraftarlar büyük sevgi gösterilerinde bulundu.

Arda Turan karşılaşma öncesinde soyunma odasına inerek sarı kırmızılı futbolculara başarı diledi. Hamza Hamzaoğlu maç öncesinde yaptığı açıklamada, "Arda Turan takımını desteklemek için soyunma odasına geldi. Galatasaraylı olmak böyle bir şey. Ona teşekkür ediyoruz" dedi.

Ayrıca, Galatasaray'ın eski futbolcularından Tomas Ujfalusi ve Faryd Mondragon da karşılaşmayı stattan izledi.

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